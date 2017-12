Besuch bei Ingenieurgesellschaft Wittler: Zech in Lingen ein Vorzeigebetrieb

Lingen. Die Mitglieder des Wirtschafts- und Grundstücksausschusses im Lingener Stadtrat haben den Neubau der Ingenieurgesellschaft Zech besichtigt.

Geschäftsführer Christoph Blasius führte die Vertreter aus Politik und Verwaltung durch den dreigeschossigen Büroneubau am Hessenweg. „Wir haben uns auf die Bereiche Immissionsschutz und Bauphysik spezialisiert“, erklärte Christoph Bla-sius. 1998 in der Loosstraße gegründet sei das Unternehmen über die Jahre im-mer weiter gewachsen. 2003 erfolgte der Umzug in den Hessenweg 38 und im Sommer 2016 schließlich das Richtfest für den Neubau und die Erweiterung auf 3.100 Quadratmeter. 2,1 Millionen Euro habe das Lingener Unternehmen inves-tiert, erklärte der Geschäftsführer. Zech beschäftige derzeit 72 Mitarbeiter. Rund 40 Prozent der Beschäftigten seien bereits seit länger als zehn Jahren im Unter-nehmen.

Viele der Aufträge des Unternehmens kämen aus dem Emsland. „Doch auch auf Sylt haben wir bereits eine Fluglärmuntersuchung erstellt und in München den Bau einer Kaffeerösterei begleitet“, erklärte Christoph Blasius. „Deutschlandweit gibt es nur zwei akkreditierte Prüflabore – Zech ist eines davon.“ Der Geschäftsführer bedankte sich bei den Vertretern aus Politik und Verwaltung insbesondere für die nachhaltige Unterstützung seines Unternehmens. Die Mitglieder des Wirt-schafts- und Grundstücksausschusses zeigten sich beeindruckt von der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. „Es steht dem Wirtschaftsstandort gut zu Gesicht, Unternehmen wie die Zech Ingenieurgesellschaft vor Ort zu haben“, bedankte sich Stefan Wittler als Vorsitzender des WGAs abschließend für den Empfang und die Führung durch das Unternehmen. „Verbunden mit der hohen Mitarbeiterbindung zählt Zech zu den Vorzeigebetrieben unserer Stadt.“

