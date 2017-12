Fortsetzung in Johanneskirche „mittwochs in“ in Maria Königin in Lingen gestartet

Lingen. Die Veranstaltungsreihe „mittwochs in“ der Lingener Kirchengemeinden startete in der Kirche Maria Königin. Weitere Veranstaltungen folgen mittwochs in der Adventszeit unter dem Motto „Lebe Leidenschaft“. Das teilte das Dekanatsbüro Emsland-Süd in einer Presseerklärung mit.

In der Kirche Maria Königin werden die „mittwochs in“-Besucher durch die mit weinroten Vorhängen dekorierte Eingangstür in den mit rotem Licht durchfluteten Kirchenraum geführt. Im Verlauf des Abends taucht die Farbe Rot zudem in von Lilli von Melle durch den Kirchenraum getragene und im Schlussteil an die Kirchendecke fliegen gelassene Luftballons sowie in einer von ihr in den Kirchenraum gepusteten Farbwolke auf. Rot wird als Signalfarbe erkennbar, die für Stärke und Lebenskraft stehen kann, für Macht und Fortschritt, für Wärme, Gefahr oder Leid, für Aggression oder Leidenschaft.

Unterschiedliche Gefühle

Unterschiedliche Gefühle und Ausdrucksformen der Leidenschaft wie Liebe, Hoffnung, Verzweiflung, Resignation oder Angst kommen durch die von Andreas und Claudia Belle, Georg Klein, Johannes Kröger, Suzanne und Sebastian von Melle sowie Jette Seifert vorgetragenen Texte zum Ausdruck. Wie ein roter Faden zieht sich durch drei Programmteile, wie Leidenschaft gehemmt bleibt, sich zart entfaltet oder auch gelebt werden kann.

Bestandsaufnahme des eigenen Lebens

An verschiedenen Orten im Kirchenraum gelesene Textpassagen der Poetry-Slammerin und Autorin Julia Engelmann zeigen alltägliche Begebenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die sie als Bestandsaufnahme ihres eigenen Lebens formuliert hat. Eine Auflistung „Was ich nicht kann“, „Was ich kann, aber nicht will“ und „Was ich kann“ ist zu hören und lässt die Zuhörer an eigene Erfahrungen anknüpfen.

Leidenschaft kann blind machen

Die Einspielung einer Filmsequenz aus dem Film „Im Westen nichts Neues“ nach dem Roman von Erich Maria Remarque führt vor Augen, wie blind Leidenschaft machen und ins Verderben führen kann. Bedingungslose Entschlossenheit zu zeigen und nichts dem Zufall zu überlassen, hallt mit Stimmen aus der Werbung in den voll besetzten Kirchenraum, ein Text von Bernardine von Olfen. Sie gehört zum Vorbereitungsteam der Kirchengemeinde Maria Königin.

Was ist wirklich wichtig im Leben?

Was ist wirklich wichtig im Leben und was führt zum bleibenden Leben? Diese Fragen stehen im Vortrag einer Schriftstelle aus dem Matthäusevangelium am Ende der Veranstaltung. Beeindruckend unterstützt wurde diese „mittwochs in“-Veranstaltung durch den klaren Gesang des von Martin Luther verfassten Liedes „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Anna Weiß und durch das abwechslungsreiche und souveräne Flötenspiel von Jette Beyer. Die technische Begleitung lag bei Michael Brendel. Viele Besucher nutzen anschließend die Gelegenheit, bei Wein und Brot über die Veranstaltung und das Thema „Lebe Leidenschaft“ ins Gespräch zu kommen.

Es folgen Veranstaltungen am 13. Dezember in der Johanneskirche und am 20. Dezember in der Kreuzkirche jeweils um 20 Uhr.

