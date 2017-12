Standort Meppener Straße Rossmann eröffnet 600 Quadratmeter große Filiale in Lingen

fxr/jma Lingen. Es ist soweit: In Altenlingen hat Rossmann eine neue Filiale eröffnet. Auf rund 600 Quadratmetern finden Kunden Haushaltsartikeln, Kosmetik, Babyprodukte und Lebensmittel.

Rossmann ist auf Wachstumskurs. 2016 hat das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte mehr als acht Milliarden Euro Umsatz erzielt. Aktuell betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben 2055 Drogeriemärkte. Ein Weiterer kommt nun in Lingen hinzu: Rossmann hat Nahe der Meppener Straße, an der Oberhofstraße, in Altenlingen, neben dem Lidl-Markt, eine rund 600 Quadratmeter große neue Filiale eröffnet. (Weiterlesen: Rossmann eröffnet neue Filiale in Lingen)

„Die neue Filiale bietet eine gute Erreichbarkeit“

„Ein Drogeriemarkt hat den Altenlingener Bürgern lange gefehlt“, ist Michael Koop überzeugt. Der Ortsbürgermeister freut sich über die Ansiedlung des Drogeriemarktes in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Discountern. „Die neue Filiale bietet eine gute Erreichbarkeit“, betont Ludger Tieke, Leiter der Lingener Wirtschaftsförderung. Für ihn steht fest: „Zusammen mit den bereits ansässigen Lebensmittelmärkten und Bäckereifachbetrieben konnten wir den Nahversorgungsstandort mit der Ansiedlung des Drogeriemarktes komplettieren.“

Insgesamt sind zehn Mitarbeiterinnen in der neuen Verkaufsstelle beschäftigt, davon sechs Neueinstellungen. Sie stehen den Kunden montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Die neue Marktleiterin Svetlana Blum, hat sich ein hohes Ziel gesetzt: „Wir wollen, zusammen mit unseren Kollegen in den anderen Rossmann-Märkten, vor Ort den freundlichsten und besten Drogerieservice in Lingen bieten.“ Zusammen mit der Auszubildenden Karolin Keil und der stellvertretenden Marktleiterin Martina König (von links) sowie den weiteren Kolleginnen sind sie Ansprechpartner in der neuen ROSSMANN-Filiale.

Bereits zweite Filiale in Lingen

Es ist die bereits zweite Filiale von Rossmann in Lingen. Im Einkaufszentrum Lookentor ist Rossmann erst im September vergangenen Jahres vom Erdgeschoss in den ehemaligen Rewe-Markt ins Untergeschoss umgezogen. Gut für die Kunden, die in der Innenstadt unterwegs sind. Schlecht für Pendler, die lediglich Lingen durchfahren. Das fand auch Oberbürgermeister Dieter Krone im Juli, als er die Wirtschaftsstrukturdaten der Stadt präsentierte. Laut Krone herrsche an Hauptverkehrsstraßen – wie beispielsweise der Meppener Straße – Nachholbedarf. Denn: „Wir haben viele Einpendler, und die kaufen da ein, wo sie gut vorbeifahren können.“ (Weiterlesen: Oberbürgermeister Krone: Die Wirtschaft in Lingen boomt). Erste Schritte sieht der Oberbürgermeister in der Eröffnung des Drogeriemarktes Rossmann dort, wie auch die Eröffnung eines dm-Marktes bei BvL an der Lindenstraße. (Weiterlesen: Edeka, DM und Wohnungen entstehen bei BVL in Lingen)