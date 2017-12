Erlös für Kranke in Äthiopien Adventscafé auf dem Lingener Weihnachtsmarkt

Lingen. Zum 15. Mal richtet die Bartholomäusgesellschaft ihr Adventscafé auf dem Lingener Weihnachtsmarkt aus. Der Erlös ist für Kranke in Äthiopien bestimmt.

Das Adventscafé hat am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr im Historischen Rathaus geöffnet. Neben Kaffee und Kuchen bietet die Bartholomäusgesellschaft auch wieder einen herzhaften „Burgtorteller“ an. In einer der Weihnachtsmarktbuden schenkt die Gesellschaft zudem Erbensuppe aus. Bei einer Tombola gibt es wertvolle Preise zu gewinnen. Die Bartholomäusgesellschaft unterstützt die Arbeit der indischen Schwesternkongregation der „Society oft the Helpers of Mary“. Der katholische Frauenorden aus Indien geht auf die deutsche Nonne Anna Huberta Roggendorf zurück. Heute arbeiten rund 300 „Helpers of Mary“ in 61 Stationen Indiens, in vier Stationen in Äthiopien, zwei Stationen in Kenia und einer Station in Tansania.

Vier Millionen Erkrankte in Zentralafrika

In diesem Jahr wird der Erlös in das westliche Äthiopien nach Konchi gehen. Hier kümmern sich die Schwestern der „Helpers of Mary“ um Menschen, die an Podokoniose, auch Elefantenfußkrankheit genannt, leiden. . Es handelt sich dabei um eine nichtinfektiöse, chronische Erkrankung mit der Ausbildung von Lymphödemen der unteren Beinabschnitte, die bei einer über Jahre barfuß laufenden und arbeitenden Landbevölkerung in verschiedenen tropischen Regionen auftritt. Als Ursache gelten das Eindringen von kleinsten Fremdkörpern, meist vulkanischen Ursprungs,über winzige Verletzungen in die Haut. In Zentralafrika wird die Zahl an Erkrankten auf vier Millionen Menschen geschätzt. In Äthiopien leiden sechs Prozent der ländlichen Bevölkerung darunter.

Gut 2000 Patienten

In Konchi betreuen die Schwestern gut 2000 Patienten, wobei die Zahl ständig wächst. Wichtigste Aufgaben für die Schwestern sind sowohl die Pflege der Erkrankten als auch die Prophylaxe der noch nicht erkrankten Kinder, die sich als Waisen oder Kinder der Ärmsten in ihrer Obhut befinden. Vorgebeugt werden kann dieser Krankheit lediglich durch das Tragen von Schuhen, die sich jedoch die Ärmsten der Armen nicht leisten können. So benötigen die Schwestern der „Helpers of Mary“ regelmäßig finanzielle Zuwendungen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Weitere Informationen gibt es auf www.bartholomaeus-gesellschaft.de.