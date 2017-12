Konzert auf hohem Niveau Friesenblech begeistert das Lingener Publikum

pmr Lingen. Unter dem Namen „Friesenblech“ hat sich eine grenzübergreifende engagierte Gruppe von zehn professionellen Blechbläsern und einem Schlagzeuger zusammengetan, um Konzertprogramme zu erarbeiten und damit die Blechbläserszene in unserer Region bekannter zu machen.

Bereits im letzten Jahr gastierte die Gruppe mit einem Adventskonzert in der Kreuzkirche, nun war es am 1. Advent wieder so weit. Das Publikum war zahlreich erschienen und erlebte wie im letzten Jahr ein abwechslungsreiches Programm, das auf durchgehend hohem Niveau vorgetragen und mit kenntnisreichen und charmanten Ansagen moderiert wurde.

Den Anfang machten drei Sätze aus Händels „Rinaldo“, zwei virtuose, schnelle und brillant gespielte Stücke umrahmten das meditative „Lascia ch’io pianga“.

Weiter ging es mit dem bekannten „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, dem anspruchsvollsten und längsten Werk des Abends. Eine enorme dynamische Breite vom zartesten Pianissimo bis zum wuchtigen Wagnersound erzeugte wahres Gänsehautgefühl.

Eifrige Trommler

Vor der Pause erklangen dann noch vier Choräle aus Bachs „Weihnachtsoratorium“, bei denen die Trompeter immer wieder unterschiedliche Instrumente einsetzten und damit tolle Klangfarben zauberten. Für drei Tänze von John Dowland kam der Schlagzeuger nach vorne vor die Bläsergruppe und agierte als eifriger Trommler. Damit war auch die Überleitung geschaffen zu drei modernen Werken, „Puttin’ on the Ritz“ von Irving Berlin, eine lyrische „Romanza“ von Enrique Crespo und George Gershwin’s „I got Rhythm“. Da ging dann richtig „die Post ab“.

Ein Arrangement über „Tochter Zion“ zeigte abschließend noch einmal die ganze beeindruckende Gestaltungsbreite und technische Perfektion von „Friesenblech“. Das Publikum war begeistert und erklatschte sich noch zwei Zugaben. Freuen dürfen sich die Lingener bereits auf nächstes Jahr, denn am Abend vor dem 4. Advent 2018 wird „Friesenblech“ wiederkommen.