Lingen. Die Bürger vor Ort haben es selbst in der Hand, ob die Nahversorgung funktioniert, meint der Kommentator.

Die Neueröffnung des Nahversorgungszentrums mit Netto-Markt und Café im Emsauenpark ist für die Bewohner des Stadtteils Reuschberge wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Denn auch wenn in den Planungen zuvor immer wieder von der Notwendigkeit eines Angebots zur Grundversorgung dort die Rede war: Letztlich basiert es auf einer unternehmerischen Entscheidung. Für die schöne Lage im Wohngebiet können sich die Betriebe nichts kaufen. Die Umsatzerwartung muss stimmen.

Dies ist offensichtlich im Emsauenpark der Fall. Das neue Wohnviertel der Stadt in Reuschberge gewinnt dadurch weiter an Attraktivität. Nach Fertigstellung des Langschmidtsweges, der auch eine deutliche Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer mit sich bringt, wird sich diese zusätzlich erhöhen.

Übrigens: Nicht nur in Reuschberge ist die Stadt bei der Verbesserung der Nahversorgung in den Orts- und Stadtteilen auf gutem Wege. In Brögbern sind die Arbeiten ebenfalls im vollen Gange. Auch dort entsteht ein großes neues Wohngebiet mit einem Nahversorgungszentrum.

Anzeige Anzeige

Den Erfolg dort wie in Reuschberge haben die Bürger in entscheidendem Maße selbst in der Hand. Indem sie das Einkaufsangebot vor Ort auch nutzen.