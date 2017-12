Konzert im Theater Jan Gabarek kommt nach Lingen

Konzert mit Jan Gabarek im Lingener Theater. Foto: Guri Dahl

Lingen . Diesen Saxofonton vergisst man nie, selbst wenn man Jan Garbarek nur einmal gehört hat. Dieser Ton ist zu seinem Markenzeichen geworden. Der Norweger ist einer der ganz Großen der zeitgenössischen Musik, stilprägend und beständig, wie kaum ein zweiter und das in einer unspektakulären Weise. Ihn zu erleben, wird am 18. Dezember um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wihelmshöhe möglich sein.