Letztes Puzzlestück Nahversorgungszentrum im Emsauenpark in Lingen eröffnet

Lingen. Das Nahversorgungszentrum mit Netto-Markt und Café Fehren ist am Donnerstagmorgen im Emsauenpark in Lingen offiziell eröffnet worden.

Weil „die Gespräche zwischen allen Beteiligten durchweg positiv verliefen“, wie Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone betonte, konnten am Donnerstagmorgen endlich die ersten Kunden offiziell begrüßt werden. Damit erfüllte Investor Bernd Krämer sein Wort, das Nahversorgungszentrum noch in diesem Jahr fertigstellen zu wollen. Es lag auch daran, dass die „Verwaltung alles dafür tat, unsere Pläne in die Tat umzusetzen“, erklärte der Bauherr.

Erste Pläne 2012

Die ersten Ausarbeitungen für das Bauvorhaben lagen schon 2012 auf dem Tisch. Zu diesem Zeitpunkt standen dort noch die alten Kasernengebäude. „Wir konnten uns seinerzeit noch nicht vorstellen, wie an diesem Ort ein Lebensmittelmarkt entstehen sollte“, sagte Oliver Thomas, Gebietsleiter Expansion der Supermarktkette Netto. Die Stadt Lingen und Wirtschaftsförderer Ludger Tieke hätten „viele Steine aus dem Weg geräumt“ und sich sehr um Netto als Betreiber bemüht. „Der Markt ist einer der modernsten in ganz Deutschland“, sagte Thomas. Die Verkaufsfläche erstrecke sich auf 1000 Quadratmeter.

Café mit 60 Plätzen

Direkt angeschlossen an den Lebensmittelmarkt ist das Café Fehren, das neben Kaffee und Backwaren auch deftiges wie Hamburger im Angebot hat. „Wir bieten alleine an diesem Standort rund 60 Sitzplätze“, sagte Geschäftsführer Georg Fehren, der die Filiale an der Gelgöskenstiege im Zuge der Neueröffnung aufgegeben hat. Der Anspruch sei, den Besuchern und Anwohnern im Emsauenpark einen Ort zu bieten, an dem man sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen kann. Das Café hat ebenso wie der Netto-Markt von Montag bis Samstag zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet. Das Café öffnet außerdem auch sonntags von 8 bis 18 Uhr.

„Letztes Puzzlestück“

Neben dem Café- und Lebensmittelmarkt werden voraussichtlich bis zum 1. März 2018 auch das Restaurant und der Fitnessclub eingezogen sein. „Die Fertigstellung des Nahversorgungszentrums ist das letzte Puzzlestück für den Emsauenpark“, erklärte Dieter Krone. Das gesamte Gebäude biete viele Sitzmöglichkeiten und sei einwandfrei gestaltet worden. „Die Lage ist zudem ideal – sowohl für die Anwohner im Emsauenpark als auch für die rund 3000 Menschen, die im restlichen Teil des Stadtteils Reuschberge wohnen.

Schnelle Versorgung

Edeltraut Graeßner von der Interessengemeinschaft Reuschberge äußerte sich erfreut darüber, dass das Projekt nun endlich abgeschlossen sei. Gerade Familien, die im Emsauenpark unterwegs seien, hätten nun die Möglichkeit, Kinder schnell mit Getränken zu versorgen. Hinzu käme, dass auch an eine öffentliche Toilette gedacht worden sei. Diese wird die Stadt vom Pferdemarkt in den Emsauenpark umsiedeln. Stefan Wittler, Vorsitzender des Wirtschafts- und Grundstückausschusses, hofft, „dass die Anwohner das Angebot fleißig nutzen“. Den Plänen für das Nahversorgungszentrum sei parteiübergreifend zugestimmt worden. „Wir sind froh, dass wir das Projekt am Ende gemeinsam realisieren konnten.“

