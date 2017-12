180.000 Euro Förderung Fünf neue Leader-Projekte für das südliche Emsland

Lingen. Fünf neue Projekte hat jetzt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region südliches Emsland bei ihrer jüngsten Sitzung in Lingen auf den Weg gebracht. Jetzt hoffen die Verantwortlichen aus den Kommunalverwaltungen, dass ihre Anträge auf finanzielle Zuschüsse bewilligt werden.

Projekt 1

Projekt 2

Dabei geht es um den Aufbau einer Veranstaltungsreihe im Bereich Umweltbildung, Kulturlandschaftspflege und Naturschutz für das südliche Emsland am Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen. Ziel ist es laut LAG, bestehende und künftige Aktivitäten der Umweltbildung in der Region auf Dauer zu bündeln, zu vermarkten und zu fördern. Dafür sollen am LWH zunächst für zwei Jahre zwei halbe Personalstellen geschaffen werden. Außerdem sollen eine Homepage und ein Programmheft erstellt werden. Die LAG rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 120.000 Euro, davon sollen knapp 60.000 Euro aus dem Leader-Programm finanziert werden.

Die Gemeinde Messingen möchte das Kriegerdenkmal an der Frerener Straße wiederherrichten. Dort waren im Juni dieses Jahres zwölf Gedenktafeln aus massiver Bronze mit den Namen gefallener Soldaten gestohlen worden. Die Kosten für die erforderlichen Steinmetzarbeiten kalkuliert die Kommune auf rund 17.500 Euro. Die Hälfte davon möchte Messingen durch Geld aus den Leader-Fördertöpfen gedeckt sehen.

Projekt 3

Die Gemeinde Emsbüren möchte das Dorfgemeinschaftshaus in Elbergen sanieren. Die alte Schule, die seit 1975 als Treffpunkt für Alt und Jung genutzt wird, weist zurzeit erhebliche Mängel im Brandschutz aus. Aufgrund dieser Mängel können nicht alle Räume im Obergeschoss des Gebäudes genutzt werden — die wiederum würden aber benötigt, um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können. Die Gemeinde rechnet mit Sanierungskosten in Höhe von knapp 30.000 Euro. Die Hälfte davon sollen als Leader-Zuschuss beantragt werden.

Projekt 4

Auf dem Wunschzettel der Gemeinde Schapen steht die Sanierung des alten Glockenturmes. Beim 1903 eingeweihtem Glockenturm, der bis 1975 als Gerätehaus der Feuerwehr genutzt wurde, steht eine Sanierung des Daches an, um das unter Denkmalschutz stehende Gebäude erhalten zu können. Außerdem sind dem Antrag zufolge Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk und an den Gussfenstern notwendig. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten von gut 65.000 Euro — 50 Prozent davon sollen aus dem Leader-Topf übernommen werden.

Projekt 5

Ebenfalls in Schapen soll die Kirchstraße barrierefrei umgebaut werden. Insgesamt sollen vier barrierefreie Straßenübergänge geschaffen werden, die von bewegungseingeschränkten Personen möglichst problemlos genutzt werden können. Am östlichen Gehweg soll unter anderem die Natursteinpflasterung entfernt und durch ein barrierefreieres Material ersetzt werden. Für dieses Projekt kalkuliert die Gemeinde mit Gesamtkosten in Höhe von 20.000 Euro und hofft auf eine Übernahme der Hälfte der Kosten durch das Leader-Programm.

35 Projekte insgesamt

Insgesamt hat die LAG südliches Emsland bislang 35 Projekte auf den Weg gebracht — ein Projekt wurde als nicht förderfähig zurückgewiesen, in einem Fall wurde der Antrag zurückgezogen. Von den gut zwei Millionen Euro Fördervolumen, für die die Verantwortlichen beim Leader-Programm Anträge stellen können, ist gut die Hälfte aufgezehrt. In der laufenden Förderperiode stehen der LAG noch rund 980.000 Euro zur Verfügung.