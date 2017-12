78-jähriger Lingener gestorben Unternehmer und Sportsmann: Zum Tod von Heinrich Essmann

Lingen. Er war ein herausragender Lingener Unternehmer, Sportsmann und Mäzen: Heinrich Essmann wird an diesem Mittwoch um 14 Uhr auf dem Alten Friedhof in Lingen beerdigt.

Er war am 22. November im Alter von 78 Jahren gestorben.

Essmann und der TuS Lingen – das waren sein Leben lang zwei Seiten derselben Medaille. Die Höhen und Tiefen des langjährigen Oberligisten sind eng mit dem Namen des Unternehmers verbunden. Auch nach der Auflösung des emsländischen Traditionsvereins blieb Essmann dem Nachfolgeverein verbunden. Er hatte auch den Namensvorschlag für den „RB Lingen“ in Anlehnung an den Leipziger Bundesligisten. Eine Idee, die ein großes Medienecho hervorrief.

Seine Verdienste aber ausschließlich auf den Fußball in Lingen zu beschränken würde ihm nicht gerecht. Essmann baute mit dem gleichnamigen Getränkegroßhandel ein weit über die Grenzen der Region beachtetes Unternehmen auf. Privat unterstützten er und seine Ehefrau Eva und der ebenfalls bereits verstorbene Sohn Heiner eine Vielzahl von gemeinnützigen Projekten in Lingen und der Region. Nach dem Verkauf seines Getränkeunternehmens an die Radeberger Gruppe gründete Essmann eine gleichnamige Stiftung unter dem Kürzel HEH in Wietmarschen, in der er die gemeinnützigen Aktivitäten bündelte. Dazu gehörte neben der Hilfe für Menschen in Not auch die Unterstützung vieler Projekte im Naturschutz, die dem Naturfreund und leidenschaftlichen Jäger ein besonderes Anliegen war.

Essmann war ein Typ, authentisch, wenn es sein musste unbequem, aber auch humorvoll. „Ich ziehe um, … über Besuche freue ich mich!“ war in seiner Todesanzeige zu lesen. Wer sich dabei sein Gesicht vorgestellt hat, wird ihn lächeln gesehen haben.