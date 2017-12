Am 23. Dezember „Skubich Presse & Tabak“ in Lingen schließt

Mit großem Einsatz arbeiten Gabriele und Manfred Skubich in ihrem Geschäft in der Rheiner Straße 68. Am 23. Dezember ist aber Schluss. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Nach über 40 Jahren im Kiosk-Geschäft ist am 23. Dezember Schluss: Gabriele und Manfred Skubich schließen ihren Betrieb an der Rheiner Straße in Lingen.