„Tipps“ für das Fest Carsten Höfer überzeugt als „Weihnachtsversteher“ in Freren

Kr. Freren. „Kabarett für alle, die entweder Weihnachten lieben – oder lieber nicht.“ Damit hat der Kabarettist Carsten Höfer als „Weihnachtsversteher“ zum Auftakt der Vorweihnachtszeit das Publikum in der Alten Molkerei in Freren in seinen Bann gezogen.

Eingangs seiner Show stellte Höfer fest, dass er bereits zum dritten Mal Gast des Kulturkreises Impulse sei. „War schon mal jemand bei meinen Auftritten dabei?“ Viele Hände gingen hoch. Das veranlasste den Fragesteller zu der Feststellung: „Juchhu, ich habe Fans in Freren.“ Er kündigte zugleich einen nächsten Auftritt im Februar 2019 an.

Nordmannstanne oder Kunstbaum?

Das Publikum war begeistert, fühlte es sich bei vielen Pointen direkt angesprochen. Beispielsweise wenn der Künstler die alljährlich wiederkehrenden Probleme zwischen Mann und Frau zur Weihnachtszeit thematisierte. „Weihnachten ist das Fest der Liebe; aber Mann und Frau verstehen darunter oft ziemlich verschiedene Sachen.“ Ja, die Advents- und Weihnachtszeit könne hochexplosiv sein. Da gehe es oft um die Frage, ob es eine Nordmannstanne oder ein Kunstbaum sein solle; oder solle man das Geld für den Weihnachtsbaum lieber einsparen und in eine dicke Gans investieren.

Weihnachtsfans und Weihnachtsmuffel

Höfer unterschied die Ehepartner in Weihnachtsfans, in Weihnachtsmuffel und in Weihnachtsrealos. Es gebe „Inhäusigweihnachtsbefriedigungsaktionen“, wie Plätzchen backen oder dekorieren. Zu den „Aushäusigweihnachtsbefriedigungsaktionen“ zählte er in erster Linie Adventsmarktbesuche. „Schätzchen, wollen wir heute auf den Adventsmarkt gehen?“ Die meisten Männer würden diesen Ausflug nur ertragen, wenn sie dabei kräftig den Durst stillen könnten. Nicht von ungefähr bestimmen Wurst- und Glühweinbuden das Bild auf den Märkten. „Neben den Freß- und Saufbuden gibt es ab er auch Themenstände“, so Höfer. Dort würden Waren angeboten, die es das ganze Jahr sonst nicht gäbe, beispielsweise Schraubenmännchen. „Welch geistig gesunder Mensch steht vor einer solchen Bude und sagt: Schatz, so etwas suche ich schon lange.“ Warum sagen Männer eigentlich nicht ehrlich, wenn sie kein Interesse an einem Weihnachtsmarktbesuch haben? „Sie haben eine jahrelang eingeübte Deeskalationerfahrung“, wusste der Kabarettist zu berichten. Das bedeute: Lieber zwei Stunden mitgehen und sich auf keine Diskussion einlassen. Diese könne dann mit der ultimativen Frage der Ehefrau enden: „Schatz, liebst Du mich eigentlich noch?“

Anzeige Anzeige

„Hast Du die Quittung noch?“

„Was treibt eigentlich die Männer in der Vorweihnachtszeit um?“ Die Antwort lautete: „Sie sind stetig auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die Gattin. Immer sei der Mann mit der Frage beschäftigt: „Freut sich meine Frau über das Geschenk oder sagt sie: Mein Gott, hast Du die Quittung noch?“

Mit seinen treffsicheren Pointen beeindruckte Höfer das begeistert mitgehende Publikum und trug auf seine Art zum jährlichen Weihnachtsfrieden bei. Dafür dankte Bärbel Bründermann, Vorsitzende des Kulturkreises Impulse. Im Übrigen habe es sich um die erste Veranstaltung in der Alten Molkerei auf den neuen gepolsterten Stühlen gehandelt. Dafür galt der Dank den vielen Sponsoren.