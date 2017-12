Vieles dreht sich um „Äpfel“ Neues Programm der Kunstschule Lingen liegt vor

Lingen. Frisch aus dem Druck liegt ab sofort das neue Programmheft der Kunstschule Lingen für alle Interessierten mit vielfältigen, kreativen und spannenden Angeboten für 2018 vor.

Auch im kommenden Semester dreht sich nach Mitteilung der Kunstschule wieder vieles um das Thema Äpfel. „Mit dem Gemeinschaftsprojekt der vier emsländischen Kunstschulen Äpfel (Ästhetisches Programm fürs Emsland) sind wir bei unseren Teilnehmern bereits im letzten Halbjahr auf großes Interesse, Neugierde, kreative Ideen und Begeisterung gestoßen“, erklärt Annette Sievers, Leiterin der Kunstschule. So wird 2018 beispielsweise für alle experimentierfreudigen Kinder das Äpfel-Labor als offenes Angebot ohne Voranmeldung fortgeführt – diesmal übrigens auch in der Außenstelle Emsbüren. Was in dem gutbesuchten Labor alles entsteht, zeigt die Kunstschule im Frühjahr in der Aktionsgalerie der Kunsthalle Lingen begleitend zur Ausstellung „Der Apfel. Eine Einführung. Immer und immer und immer wieder“ von Antje Majewski und Pawel Freisler.

Aktionen rund um den Apfel

Im Rahmen von Äpfel wird aber noch einiges mehr geboten: ein interkultureller Familiennachmittag mit Apfelträumen, eine Apfel-Nacht für Kinder, Aktionen in den Außenstellen rund um blühende Apfelbäume, Kochen und Backen mit Äpfeln und eine spannende Exkursion zur Apfelplantage auf dem Neuhollandshof Clostermann bei Wesel. Das Atelier Farbenfroh, in Kooperation mit dem Christophorus-Werk, wird sich im Rahmen des Projekts mit dem Thema „Äpfel in der Kunst“ beschäftigen.

Angebote für alle Altersgruppen

Daneben steht natürlich das etablierte Kunstschulprogramm mit Kursen und Werkstätten in den Bereichen Ästhetische Frühförderung, Malerei, Zeichnen, Töpfern, Naturkunst und Holzarbeiten für Teilnehmer aller Altersgruppen. Auch die Steinwerkstatt an der Baccumer Mühle, Experimentieren mit Beton für Familien und die beliebten Angebote „Lange Mal-Nacht“ und „Töpfern bis der Hahn kräht“ sind wieder mit dabei.

Neu: Fotografie

Neu im Programm ist ein Kurs für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren im Bereich der Kreativen Fotografie. Ein einwöchiges Grafik-Atelier für Erwachsene bietet im April die Möglichkeit, intensiv in die Welt der Druckgrafik einzusteigen und zudem die angefertigten Werke in einer Ausstellung im Rathaus der Stadt zu präsentieren.

Kreativ-Freitage und Ferienangebote

Aktuelle Termine für 2018 gibt es außerdem für das offene Programm Kreativ(Frei)tage, zu dem Kinder ab vier Jahren etwa vierzehntägig ohne Voranmeldung in die Kunstschule eingeladen sind. In den Oster- und Sommerferien werden wieder etliche Werkstätten für Schulkinder angeboten. So haben die Kinder dort die Möglichkeit, sich in ihren Ferien gestalterisch mit dem Thema Ostern zu beschäftigen, auf magische Entdeckungsreise im Feld der Fotografie zu gehen oder im Sommer draußen in der Natur kreativ zu werden. Weiterhin geht die Qualifizierungsmaßnahme zur Fachkraft Ästhetische Bildung mit neuen Terminen inzwischen bereits in die fünfte Runde.

Erlebnisraum in der Natur

Auch aus den Außenstellen gibt es Neuigkeiten: In Emsbüren steht der Kunstschule ein neuer Werkraum im Gebäude der örtlichen Hauptschule zur Verfügung, der Platz für neue Angebote bietet. Der neugestaltete Kunstschulbereich auf dem Waldareal an der Baccumer Mühle lädt ein zu Kursen und Aktionen in einem besonderen Werk- und Erlebnisraum in der Natur.

Anmelden kann man sich ab sofort unter Tel 0591/4077 oder über www.kunstschulelingen.de. Dort steht das Programm auch als Download zur Verfügung.