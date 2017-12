Laub, Dreck und Wurzeln von Bäumen aus dem Nachbargarten ärgern viele. In Lingen gibt es eine Verordnung, die bestimmt, wo was und wie gepflanzt werden darf. Symbolfoto: dpa

Lingen. Laub, Dreck und Wurzeln von Bäumen aus dem Nachbargarten ärgern viele. In Lingen gibt es eine Verordnung, die bestimmt, wo was und wie gereinigt werden muss. Toll! Aber: Wer so eine Verordnung braucht, um das Zusammenleben mit Nachbarn zu regeln, hat längst verloren.