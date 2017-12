Gehwege werden zur Rutschpartie Herbstlaub in Lingen: Der Streit um die bunten Blätter

Lingen. Sie spenden Schatten und sehen schön aus: So viele Vorteile Bäume im Sommer haben, so viele Nachteile haben sie im Herbst. Spätestens wenn sich das Laub auf dem Boden verteilt, oder noch schlimmer, beim Nachbarn auf dem Grundstück. Doch wer ist für die Beseitigung zuständig?

Aufkehren, Putzen der Dachrinne und Entsorgen des Laubes nimmt viel Zeit in Anspruch. Ärgerlich, wenn es nicht das eigene Laub ist. Bevor nun ein lautstarker Streit vom Zaun gebrochen wird, empfiehlt sich ein Blick auf die Rechtslage. Und die ist eindeutig, sagt Stefan Altmeppen, Erster Stadtrat in Lingen. Grundstücksbesitzer müssen es hinnehmen, wenn vom Nachbargrundstück Laub herüber fällt. Das gilt auch dann, wenn das Laub von Bäumen stammt, die eigentlich der Stadt Lingen gehören. Lapidar gesagt: Sobald das Blatt den Baum verlässt, verlässt es auch den Eigentümer des Baumes.

Zu viel Laub

Nimmt das Laub jedoch so überhand, dass man es selbst nicht mehr bewältigen kann und es über das Ortsübliche hinausgeht, ist im seltenen Einzelfall der Nachbar oder die Gemeinde verantwortlich. So war es in einem Fall, den das Landgericht Coburg zu entscheiden hatte. Die Richter urteilten, dass überhängendes Astwerk aus dem benachbarten Garten nicht in jedem Fall hingenommen werden muss. Zu weit über die Grundstücksgrenze ragende Äste müssen geschnitten werden.

Welche Straßen reinigt die Stadt Lingen?

Für öffentliche Straßen, Wege und Plätze liegt die Pflicht zur Verkehrssicherheit in der Regel bei der Stadt oder der Gemeinde. In dem Straßenreinigungsverzeichnis der Stadt Lingen sind Straßen gelistet – vorwiegend viel befahrene – die mit einer speziellen Reinigungsklasse zwischen den Stufen I und IV versehen wurden. So gilt teilweise auf der Baccumer Straße die Reinigungsklasse IV: Zwei Mal wöchentlich reinigen 15 bis 20 Mitarbeiter des Baubetriebshofs die gesamte Fläche. In der Kiesbergstraße gilt nur die Klasse I, ein Mal wöchentlich gibt es dort lediglich eine Rinnenreinigung.

Anzeige Anzeige

Gehwege sind davon ausgenommen, dafür ist der Anlieger verantwortlich. Bei Straßen, in denen kein Gehweg erkennbar ist, muss an jeder Fahrbahnseite ein 1 Meter breiter Randstreifen geräumt werden.

Geldbuße bis zu 5000 Euro

Die Pflicht zum Kehren hat die Stadt Lingen in vielen Straßen auf die Grundstückseigentümer übertragen. Sie sind in der Pflicht,

Fahrbahnen,

Fußgängerbereiche und verkehrsberuhigte Bereichen,

Radwegen,

Parkspuren,

Gossen

sowie Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen

bis zur Straßenmitte vom Laub zu befreien.

(Weiterlesen: Laubpuster, Hundegebell und Musik: Wann ist Lärm in Lingen verboten?)

Wie oft fegen?

Wie oft Laub geräumt werden muss, hängt davon ab, wie viel Laub anfällt. Die Laubmassen dürfen allerdings nicht so lange liegen gelassen werden, dass sich eine Laubdecke aus neuen und älteren, bereits glitschigen Schichten bildet. Räumt ein Eigentümer zu selten Laub und stürzt jemand auf dem Weg, muss der Eigentümer unter Umständen Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen. Außerdem begeht er eine Ordnungswidrigkeit, muss laut Lingens Straßenreinigungsverordnung mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro rechnen. Die Uhrzeiten für die Räumpflicht richten sich nach den Zeiten für den Winterdienst. Die Faustregel: werktags zwischen 7 und 20 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr.

Laub im Wald entsorgen?

Bei der Reinigung darf das Laub in Lingen nicht auf die Straße, in den Rinnstein oder die Kanalisation gekehrt werden. Das betrifft insbesondere die Straßen, die regelmäßig durch die Straßenreinigung gekehrt werden. Laubkörbe, die in anderen Städten verteilt und wieder eingesammelt werden, gibt es in Lingen nicht. Schlaufüchse, die meinen, das Laub einfach im Wald zu entsorgen, täuschen sich: „Das ist ebenfalls verboten“, betont Stefan Altmeppen. Laut dem Ersten Stadtrat muss das Laub selbst kompostiert oder auf einen der städtischen Grünabfallsammelplätze gebracht werden.

Und dann röhren sie wieder los

Grenzen gibt es auch beim Thema Laubpuster. Viele nutzen sie zum schnellen und bequemen Arbeiten. Vorsicht: Die Geräte dürfen nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden. So verbietet die sogenannte Maschinenlärmschutzverordnung an Sonn- und Feiertagen in Wohngebieten ganztägig generell den Einsatz von Maschinen und Geräten. Werktags ist laut Altmeppen der Einsatz nur zwischen 9 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr erlaubt. Nur besonders leise Geräte, die aber mit dem Zeichen CE gekennzeichnet seien müssen, dürfen werktags durchgehend zwischen sieben und 20 Uhr eingesetzt werden.