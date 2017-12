Der Doktor kommt Bülent Ceylan in der Emslandarena in Lingen

Bülent Ceylan in der Emslandarena in Lingen MEC öffnen

Sein Programm „KЯONK“ zeigt Bülent Ceylan abermals am Samstag in Lingen. Foto: Alexander Grüber

Lingen. Wenn er Bundeskanzler wäre, würde er dafür sorgen, dass die Menschen im Pflegedienst mehr Geld verdienen und es dort mehr Personal gibt, sagte Bülent Ceylan neulich in einem Focus-Interview. Kein Wunder, denn der Typ ist „KЯONK“, und das seit langem. Am Samstag, 9. Dezember, gastiert der Comedian mit dem gleichnamigen Programm in der Emslandarena in Lingen.