Am 13. Januar 2018 Neue Band beim traditionellen Benefizkonzert in Lingen

Lingen. Die sechste Auflage des Benefizkonzerts von Round Table zugunsten des Kinderschutzbunds in Meppen und Lingen findet am 13. Januar 2018 statt. Neben Revoice, Dirty Fingers und NOBC sind zum zweiten Mal Acoustic Steel und zum ersten Mal Hörbar Akustik bei.

Acoustic Steel hat sich 2011 gegründet. Die Band spielt Rock und Metal Stücke unplugged, also akustisch. Die Band verzichtet auf elektronische Unterstützung und hat dadurch einen besonderen Stil entwickelt. Sie überrascht besonders durch ihre interessante Songauswahl. Acoustic Steel besteht aus Michael „Pete“ Klaaßen (Gesang), Timo „Kliff“ Knifka (Gitarre, Gesang), Ike Masselink (Gitarre und Gesang), Marko Schulte (Bass und Gesang).

Hörbar Akustik auf zweiter Bühne

Hörbar Akustik gibt es erst seit 2014 in der jetzigen Formation (Günther Frey, Sänger und Gitarrist; Kevin Specker, Lead Gitarre und zweite Stimme; Bastian „Bulli“ Beelmann, Bass und dritte Stimme; Tim Reimer, Drums). Die Band begann als Coverband und hat Party-Songs sowie Pop- und Rock-Klassiker im Programm. Die Mischung aus akustischen Gitarren und elektrischem Bass in Kombination mit den ausgewählten Songs aus dem Pop- und Rock-Klassiker kommt beim Publikum an. Trotz der verhältnismäßig kurzen Existenz der Band durfte Hörbar Akustik bereits zweimal beim Grafschaft Open Air vor 9000 Menschen auftreten, unter anderem als Vorband von Pur, Johannes Oerding, Mark Foster, Max Giesinger und Frida Gold. Für die Band geht laut eigenen Angaben ein Traum, in der „Heimatarena“ spielen zu dürfen, in Erfüllung. Hörbar Akustik wird auf einer zweiten Bühne das Publikum in den Umbauphasen auf der Hauptbühne bestens unterhalten.

DJ Berti heißt bei der Aftershowparty ein

Nach Ende des Konzertes in der Arena startet dann in der Lounge die Aftershowparty. DJ Berti, seit dem ersten Benefizkonzert dabei, heizt dann allen Nachtschwärmern noch mal richtig ein.

Karten für das Konzert am 13. Januar 2018 sind bei den Emsland-Hallen, beim LWT, bei Appelhans Lingen und bei der TIM in Meppen für 12 Euro im Vorverkauf erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Online gibt es Karten auf www.benefizkonzert-lingen.de oder auf der Facebook.