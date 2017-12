Ein Besuch im Polizeirevier Ausnüchterungszelle in Lingen: Reinigung geht extra

Lingen. Graue Bodenfliesen, weiße Wände, eine Steinpritsche mit Plastikmatratze. Das fahle Licht der Deckenleuchte verstärkt den nüchternen Eindruck des Raumes. Ganz im Gegensatz zum Zustand etlicher Gäste, die dort wohl eher unfreiwillig die Nacht verbringen.

Die Rede ist von den Gewahrsamszellen. Vier dieser spartanisch eingerichteten Räume liegen in einem Seitenflur des Lingener Polizeireviers. Bekanntschaft mit dem Gewahrsam machen in der Regel all diejenigen, von denen die Polizei Grund hat anzunehmen, dass sie eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen.

Unterschiedliche Perspektiven

Das sind beispielsweise Straftäter, die dort ihre Zeit bis zu ihrem Termin beim Haftrichter verbringen — um dann möglicherweise zur Untersuchungshaft in ein „echtes“ Gefängnis gebracht zu werden. Eine ungleich größere Perspektive, alsbald wieder auf freiem Fuß die Zelle zu verlassen, haben die Mitglieder der zweiten „Gästegruppe“. Auch wenn sie das zu Beginn ihres Aufenthaltes vermutlich nicht unbedingt realisieren. Nicht ohne Grund hat das Polizeigewahrsam umgangssprachlich noch einen zweiten Namen: Ausnüchterungszelle.

Ziel: Nüchternheit

Wie viele Hochberauschte, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie ohne Gefahr für sich oder andere nicht mehr nach Hause kommen, pro Jahr dort ihrer Ernüchterung entgegenharren, weiß Polizeisprecher Dennis Dickebohm nicht. Wohl aber, dass deren Anzahl steigt, je näher das Wochenende rückt. „Wer hier ausnüchtert, bleibt so lange, bis er auf uns den Eindruck macht, dass er sicher alleine nach Hause gehen kann“, nennt Dickebohm die Grundvoraussetzung für die Entlassung.

Zu ist zu

Denn eines eint beide Personengruppen: Wenn die Stahltür zu ist, ist sie zu. Abgeschlossen wird auf jeden Fall, da machen die Beamten keine Ausnahme. Regelmäßige Kontrollen durch das Guckloch sollen für Sicherheit sorgen. Wer zwischen den Rundgängen Bedürfnisse jeglicher Art verspürt, muss klingeln. Einzelzimmer mit WC auf der Etage, nannte sich das früher. Darben muss auch niemand. Ebenso wie diejenigen, die wegen eines strafbaren Vergehens einsitzen, bekommen auch die Ernüchternden etwas zu essen und zu trinken — frisch herbeigeholt aus der Küche der nahen Haftanstalt an der Kaiserstraße.

Rechnung folgt

Ganz umsonst ist der Service in den „Polizei-Suiten“ selbstredend nicht. Die Rechnung folgt laut Dickebohm auf dem Fuße. Einschließlich Verpflegung stellt der Staat für die Übernachtung 25 Euro in Rechnung. Hinzu kommen 45 Euro für die „Taxifahrt“ im Streifenwagen. Wer sich die Erlebnisse der Nacht noch einmal durch den Kopf gehen lässt, muss für die Reinigung der Zelle 30 Euro Aufschlag bezahlen, die Reinigung eines Dienstfahrzeuges kostet den Verursacher 55 Euro.