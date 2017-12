Gelungene Premiere Alices wunderbare Träume im Lingener Theater

to Lingen. Seltsame Geschöpfe bevölkern die Geschichte von Alice im Wunderland: Die Herzkönigin, der Schildkrötensupperich, der Hutmacher und viele andere. Einige dieser skurrilen Figuren sind zurzeit im Lingener Theater zu sehen. Die Produktion des TPZ um die Abenteuer dieses besonderen Mädchens feierte am Sonntag Premiere.

Alles steht Kopf in dem märchenhaften Land, das Lewis Carroll geschaffen hat. In seinem Klassiker entführt er die Leser in eine Welt schöpferischer Einfälle, wo die Fantasie keine Schranken kennt. Es ist eine Geschichte voller bizarrer Bilder, es tummeln sich darin allerlei fantastische Geschöpfe, und es geschehen lauter absonderliche Dinge. In der Inszenierung von Harald Volker Sommer lässt der Autor (wunderbar: Nils Grundmann) die Zuschauer an der Entstehung der Geschichte teilnehmen. Während er am Rande der Bühne an seinem Schreibtisch fieberhaft arbeitet, verselbstständigt sich das Geschehen.

Selbst die Zeit spricht

An der Projektionswand, die den Spiegel darstellt, erscheinen Wörter, Sätze, Kritzeleien, Zeichnungen und verschwinden wie von Zauberhand wieder. Plötzlich rennt ein weißes Kaninchen über die Bühne, erfolglos verfolgt von Alice, die sich in ihren Traumbildern verfängt. Sie schrumpft und wächst, gelangt durch eine winzige Tür in den Traumgarten, ertrinkt beinahe in ihren eigenen Tränen, nimmt an einer merkwürdigen Teegesellschaft teil. Überall begegnet sie skurrilen Geschöpfen, die sie teilweise aus der Realität kennt, die sich aber im Wunderland ganz anders benehmen. Tiere, Spielkarten und sogar die Zeit sprechen und verfügen über menschliche Eigenschaften.

Mit Ideenreichtum

Wie einen fantastischen Traum erleben die Zuschauer die Inszenierung. Die poetischen, absurden und teilweise sehr komischen Bilder ziehen vorbei; sie sind vertraut und gleichzeitig fremd, doch weil der Autor das Geschehen immer wieder schreibend kommentiert, kann es mühelos verfolgt werden. Auf der Projektionswand erscheinen Zeichnungen und Schrift, Schattenspiel ermöglicht die Darstellung von Verwandlung, so das Schrumpfen und Wachsen, und verstärkt die magische Wirkung der kurzen Produktion, die durch Perfektion der Ausführung und bei äußerst sparsamer Ausstattung durch Ideenreichtum besticht.

Bühnenpräsenz und Spielfreude

Darstellendes Spiel, Zirkus- und Tanzelemente fließen in die lebendige und dynamische Inszenierung ein, die jungen Spielerinnen vollbringen eine bewundernswerte Leistung. Sie bestechen durch ausgereifte Bühnenpräsenz und Spielfreude.

Weitere Aufführung am 10. Dezember

Diese wunderbare vorweihnachtliche Produktion fasziniert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Wer die Premiere verpasst hat, kann „Alice im Wunderland“ noch am kommenden Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe sehen. Karten gibt es bei LWT, Neue Straße 3a, Telefon: 0591/9144 144 und an der Theaterkasse.