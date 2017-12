Problem der „Filterblase“ Diskussion zu Fake News im Lingener LWH

Lingen. Unter dem Motto „Nichts als die Wahrheit“ hat jetzt im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen die Jahrestagung der Ludwig-Windthorst-Stiftung stattgefunden. In einem Vortrag der Journalistin Claudia Nothelle und einem anschließenden Podiumsgespräch wurde der Einfluss von Fake News und Social Media auf den Journalismus thematisiert.

Nothelle, die viele Jahre als Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg tätig war, nannte laut einer Mitteilung des LWH ein Beispiel für eine Falschmeldung: Ein auf Twitter verbreitetes Foto sollte angeblich Busse zeigen, die Demonstranten zu einer inszenierten Kundgebung gegen US-Präsident Trump bringen. Viele Journalisten hätten diese Deutung ungeprüft übernommen und in ihrem Medium veröffentlicht. In Wirklichkeit seien die Busse aber von einem Softwareunternehmen gechartert worden.

Verschiebung der Wahrnehmung

„Wahrheit ist eine Sache der Perspektive“, resümierte Nothelle und appellierte an ihre Journalistenkollegen, sich gerade deshalb intensiver auf die Suche danach zu begeben. Dafür sei Transparenz wichtig. Journalisten sollten nicht nur das Ergebnis der Recherche veröffentlichen, sondern auch den Weg dahin aufzeigen. Dazu gehöre auch anzugeben, wenn Fragen nicht beantwortet worden seien. Nach Einschätzung von Nothelle könnten aber auch die Rezipienten etwas gegen Fake News tun, beispielsweise den Autor einer Meldung recherchieren oder das Datum der Erstveröffentlichung prüfen. Dass Fake News heute so populär seien, läge auch an der „Filterblase“, die vor allem bei Facebook ein Problem sei. Dort würden nämlich Meinungen priorisiert abgebildet, die der eigenen Meinung entsprächen. Dadurch ergebe sich eine Verschiebung der Wahrnehmung.

Momente des Innehaltens und des Nachdenkens

Ein Podiumsgespräch vertiefte die Thematik. Auch Journalisten würden in einer Blase leben, gab Nothelle zu. „Die muss man manchmal durchpieksen, um auf andere Themen zu kommen.“ Als Beispiel nannte sei das Thema Afrika, das viel zu wenig in den Medien vorkäme. Bernhard Remmers, Leiter der Katholischen Journalistenschule IFP, sieht einen Grund für Fake News im Aufmerksamkeitswettbewerb der Medien. „Aufmerksamkeit erreicht mal ehesten über Emotionen und Aufreger.“ Es sei eine Versuchung, mit dieser Emotionalität und Aufregung zu spielen. Auch das hohe Tempo, in denen Nachrichten verbreitet würden, betrachtet Remmers kritisch: „Das macht es für Redaktionen schwierig, Anschlüsse und Themen nicht zu verpassen.“ Der Journalist warb für eine Redaktionskultur, die Momente des Innehaltens und des Nachdenkens beinhaltet – selbst wenn dabei mal eine Meldung „durchrauscht“.

Gute Berichterstattung auch eine Frage des Geldes

Sorgfältige Recherche ist in den Augen von Lukas Sommer das beste Mittel gegen Fake News. Der Steuerassistent ist Mitglied des Arbeitskreises Ludwig Windthorst, der sich in diesem Jahr in mehreren Veranstaltungen mit dem Thema Fake News beschäftigt hat. Laut Sommer müssten sich aber auch die Medienkonsumenten fragen, ob das, was als Meldung rausgeht, überhaupt sein kann. Auf eine Frage des Moderators Michael Reitemeyer bestätigte Claudia Nothelle, dass gute Berichterstattung auch eine Frage des Geldes sei. Dass N-TV die Rede des Bundespräsidenten nach der geplatzten Jamaikasondierung nicht so ausführlich und kompetent begleiten konnten wie ARD und ZDF, liege auch an den finanziellen Möglichkeiten.

