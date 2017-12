Bachorchester zu Gast Musik von Festlichkeit und Glanz im Lingener Kulturforum

Lingen. Es ist jedes Mal wieder ein schöner Abend und ein längst Tradition gewordener Auftakt zur Adventszeit: Das Adventskonzert des Bachorchester zu Leipzig im Lingener Kulturforum Sankt Michael.

Jedes Jahr wieder spielt das Leipziger Ensemble um den Geiger Professor Christian Funke sehr willkommen vor. Und auch das ist längst Tradition – vor restlos ausverkauftem Haus. Dabei bringen die routinierten Musiker stets ausgesucht schöne Musik ins Emsland, Musik, die sich mit Leichtigkeit und mit Freuden genießen lässt, Musik von Festlichkeit und großem Glanz. Musik gern – und so sagt es ja bereits der Name – von Johann Sebastian Bach.

Nicht etwa mit übergroßem Augenmerk auf die historische Aufführungspraxis, auch mit modernem Instrumentarium, dafür aber in warmem und angenehmem Klang gab es Bachs d-Moll-Doppelkonzert für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo (BWV 1043). Das außerordentlich berühmte Stück komponierte Bach, selbst ein wohl ausgezeichneter Violinist, bereits, bevor er nach Leipzig ging. Hier übernahmen Julius Bekesch und Christan Funke höchstselbst die Solopartien.

Mit einer Fassung von Bachs Konzert BWV 1053 – man hat es als E-Dur-Cembalokonzert sehr gut im Ohr – konnte Matthias Funke als Solist sehr erfolgreich die Hörer für sich gewinnen. Das Konzert für Viola, Streicher und Basso continuo hier in Es-Dur meisterte er souverän.

Natürlich gehört ein guter Teil des Programms – noch eine Tradition – der Oboe von Ralf Schippmann, der sein Instrument hier mit gleich zwei Konzerten präsentierte. Da war zum einen und sehr hörenswert ein eindrucksvolles Oboenkonzert in d-Moll von Georg Philipp Telemann, das in vier Sätzen einigen Wohlklang in sich trug. Mit einem herzzerreißend schönen ersten Satz stand daneben das C-Dur-Oboenkonzert von Domenico Cimarosa. Mit seinen deutlich klassischen Zügen war dieses das modernste Werk des Programms.

Vor alledem aber stand, und so nur lässt sich ein Adventskonzert zünftig eröffnen, Giuseppe Torellis „Concerto à quattro in forma di Pastorale per il Santissimo Natale“ (..zur gesegneten Weihnacht) op.8, Nr.6, g-Moll. Aus seiner Reihe von 12 Concerti grossi zur Weihnachtszeit aus seinem Todesjahr 1709 gehört dieses sicherlich zu den schöneren. Auf der mit gleich zwei Christbäumen geschmückten Bühne des Kulturforums tat es sehr wohl seine feierliche Wirkung.

Dieses sicherlich nicht zu lang geratene Programm bedurfte dringend gleich zweier Zugaben. Da war, wiederum in traditioneller Weise und in ausgesprochen raschem Tempo das berühmte Air aus Johann Sebastian Bachs dritter Orchestersuite und – auch das darf nicht mehr fehlen – der erste Satz aus der „Lingener Serenade“. In der eigenen Werkstatt entstanden, begeistert es das Publikum in Sankt Michael stets aufs Neue: „Der Antritt der Kivelinge“.

