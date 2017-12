Zentrale Fragen des Lebens Musical-Studenten spielen „Edges“ im Burgtheater Lingen

Lingen. Dass das Burgtheater in Lingen die kulturelle Vielfalt der Stadt immer wieder mit hochkarätigen Theatervorstellungen bereichert, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun beglückten vier ausdrucksstarke Absolventen des Studienganges „Musical“ am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück mit dem Liederzyklus „Edges“ die zahlreich erschienen Zuschauer.

Noraleen Amhausend, Fin Holzwart, Nuria Mundry und Timothy Roller begaben sich in dem von Roller ins Deutsche übersetzten Zyklus von Ben Pasek und Justin Paul auf eine in Szene gesetzte emotionale Gratwanderung. Dabei beschäftigten sie sich singender Weise mit den zentralen Fragen des Lebens . „Wer bin ich und wie kann ich, in einer von Gleichförmigkeit geprägten Welt, meine Träume verwirklichen?“

Prozess des des Erwachsenwerdens

Vier junge Menschen stehen an der Schwelle des Erwachsenwerdens. Sie suchen die wirkliche Liebe und den Sinn ihres Lebens. Dabei gehen sie in die Tiefe und nehmen ihre Ängste und Unsicherheiten wahr. Auf der Suche nach der eigenen authentischen Wahrheit, versuchen sie, sich aus Situationen zu lösen, die ihnen nur eine vermeintliche Sicherheit zu bieten vermag. Und während dieser turbulenten und emotional aufwühlenden Auseinandersetzungen vollziehen sie einen Prozess des Reifens und des Erwachsenwerdens.

Schlichtes Bühnenbild

Die unterschiedlichen Rollen verkörperten die vier Musical-Darsteller mit großer Hingabe und einer sauberen stimmlichen Klarheit. In ihrer Interpretation und Umsetzung setzten sie ganz auf die Kraft der Musik und verzichteten auf ein aufwendiges Bühnenbild oder komplizierte Choreografien. Mit einem eher schlichten, aber wirkungsvollen Bühnenbild, das aus vier Würfeln bestand, die, je nach entsprechenden Emotionen die Farebe verändern konnten, schufen sie zusätzlich eine atmosphärische Dichte.

Musiker mit viel Einfühlungsvermögen

Facettenreich und raumfüllend ließen die Studyup- Award- Gewinner die Besucher an den Ängsten, des Zweifelns und Infragestellens persönlicher Entscheidungen wie auch der Freude und des Glücks der dargestellten Protagonisten teilhaben. Begleitet wurden sie von drei Musikern, die ihr Handwerk ebenfalls aufs Feinste verstehen. Olivia Wendlandt verschwand zwar fast ganz hinter dem Rücken des Klavieres, mit dem sie jedoch mit großem Einfühlungsvermögen und einer ebensolchen Fingerfertigkeit zu verschmelzen vermochte. Zusammen mit Claas Henning Dörries (Bass) und Simon Jonas Jurczewski (Schlagzeug) schufen die drei Musiker ein bodenständiges wie spannungsreich akzentuiertes musikalisches Fundament, auf das sich die Sängerinnen und Sänger absolut verlassen konnten.

Der Komponist Jonathan Larson gewann damit den Nachwuchs- Förderpreis. Mit dem Gastspiel „Edges“ begeisterten die jungen und sympathischen Sänger und Sängerinnen sowie die versierten Musiker das Lingener Publikum und sorgten damit für lang anhaltenden Applaus.

