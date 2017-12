Bischof Pickel zu Gast „Eine Kuh für Marx“: Hilfe aus Lingen für Südrussland

Eine ungewöhnliche Spendenaktion, eine „Kuh für Marx“ stellten (von links) Kaplan Michael Schockmann, Frauenreferentin Lydia Egelkamp, Pfarrer i.R. Heinz Dunker, Lingens Bürgermeister Heinz Tellmann, Bischof Clemens Pickel, Weihbischof Johannes Wübbe, Dechant Thomas Burke und Susanne Schulücke vor. Foto: Kirchengemeinde

Lingen. Wie kann man den Menschen an der Wolga in Südrussland helfen? Darüber und über die Lage der wenigen katholischen Christen erzählte Bischof Clemens Pickel, der zu Gast in der St. Bonifatius Gemeinde in Lingen war. Pickel ist Vorsitzender der russischen Bischofskonferenz.