Adventskalender So sieht es im abgeschalteten Kernkraftwerk in Lingen aus

Lingen. Wer das 1977 abgeschaltete alte Kernkraftwerk in Lingen betritt, hat das Gefühl, in einem stillgelegten Bunker zu sein.

Die Atomanlage liefert einen Vorgeschmack auf das, was im Kernkraftwerk Emsland nach der geplanten Abschaltung Ende 2022 ansteht. Die Abbauarbeiten an der Schüttorfer Straße sind in vollem Gange. 2018 steht der erste große Rückbauschritt an.

1968 in Betrieb genommen, lieferte der Siedewasserreaktor bis 1977 Strom. Dann wurde die Anlage abgeschaltet. 1988 wurde die Anlage „sicher eingeschlossen“, sprich unzugänglich gemacht, um die radioaktive Strahlung im Inneren soweit abklingen zu lassen, dass dort relativ gefahrlos mit dem Abbau der Anlage begonnen werden konnte.

Zugang ins Innere des Mantels aus Stahlbeton haben seitdem fast ausschließlich Fachleute. Rund 40 von ihnen sind im KWL beschäftigt, gut die Hälfte von ihnen kümmert sich um die aufwendige Verwaltung und Dokumentation.

Anzeige Anzeige

Das Ganze ähnelt einem stillgelegten Bunker. Verwinkelte Gänge, fahles Licht, Sicherheitshinweise. Rohe Wände, von denen der Putz bereits entfernt wurde und ein glänzend beschichteter Fußboden. Dazu funktionstüchtige Geräte, mit denen zumindest die Jugend von heute kaum noch etwas anzufangen wissen dürfte — beispielsweise Wählscheibentelefone als Zeugen längst vergangener Tage, in der Atomkraft als Nonplusultra galt.

Bis 2022 die oberflächlich radioaktiv verseuchten Anlagenteile gereinigt und gelagert werden. Bis 2030 sollen dann die nuklear aktivierten, sprich nicht zu reinigenden Teile wie das Reaktordruckgefäß abgebaut werden. Allein für den ersten Schritt rechnet Betreiber RWE mit jährlichen Kosten in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro.

Diese Kosten sind auch dem hohen Aufwand geschuldet. Beispiel Bohrlöcher: Wer schon einmal umgezogen ist und Bohrlöcher verspachtelt hat, wird sich vorstellen können, was es bedeutet, jedes einzelne von abertausenden Bohrlöchern nachzubohren, zu reinigen und dies zu dokumentieren. Schließlich könnte in jedem Bohrloch radioaktiv kontaminierter Staub stecken.

Eine Herausforderung

Im kommenden Jahr steht der erste wirklich große Abbauschritt an. Dann nämlich wird der Dampfumformer ausgebaut. Der Antrag für diesen Schritt sei jüngst genehmigt worden, sagte der der langjährige Kraftwerksleiter Jürgen Haag, der vor Kurzem in den Ruhestand gegangen ist. Laut Haag ist der Abbau in der kompakten Anlage eine große logistische Herausforderung. Wenn alles planmäßig verläuft, werden laut RWE eines Tages rund 1500 Tonnen nuklearer Restmüll mit dem Volumen eines Reihenhauses in ein Endlager gebracht.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.