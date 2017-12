Jugendbeteiligung Politik ist (k)ein Kinderspiel: 20 Jahre KiJupa in Lingen

ehu Lingen. Das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) in Lingen feiert im Sommer 2018 sein 20-jähriges Bestehen. Es hat sich in der Stadt Lingen etabliert und arbeitet an zahlreichen aktuellen Themen.

„Hier werden die Grundlagen für Demokratieverständnis gelegt, etwa durch die regelmäßige Wahl“, betont Sandra Sollmann, Fachbereichsleiterin für Bildung, Jugendarbeit und Sport der Stadt Lingen. Sie hebt das ehrenamtliche Engagement der Kinder und Jugendlichen hervor und dankt für 20 Jahre professionelle Mitgestaltung der Stadtpolitik. Am 12. August 2018 feiert das KiJuPa in den Räumen des Alten Schlachthofes sein langjähriges Bestehen. Bei den Feierlichkeiten dabei sein werden alle Mitglieder sowie Ehemalige und Vertreter der Stadt. Die Parlamentsmitglieder werden auf die vergangenen Jahre zurückblicken und natürlich auch für Interessierte ansprechbar sein.

KiJuPa damals ...

Die Idee zum KiJuPa entstand aus einer Studie im Jahr 1997, die den politischen Parteien in Deutschland nur ein geringes gesellschaftliches Vertrauen zusprach. Eine Ideenwerkstatt an den Lingener Schulen, initiiert von der Stadt, brachte Jugendliche ab der fünften Klasse zusammen, die Lust hatten, sich in einer Planungsgruppe zu engagieren. Daraus entstand das erste Kinder- und Jugendparlament im Emsland: Es wurde im Juli 1998 zum ersten Mal gewählt und bestand damals aus 53 Delegierten. Das KiJuPa arbeitet als überfraktioneller Arbeitskreis mit allen im Stadtrat vertretenen Parteien. Eine ähnliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Emsland gibt es inzwischen auch in anderen Städten und Gemeinden. So hat etwa Fürstenau ebenfalls ein Jugendparlament, in Papenburg arbeitet der Jugendvorstand an den entsprechenden Themen für Jugendliche. In Nordhorn gibt es derzeit kein Jugendparlament, aber eine ausgeprägte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen.

... und KiJuPa heute ...

Heute setzt sich das Lingener KiJuPa aus 60 Mitgliedern zusammen, die zum Zeitpunkt der Wahl zwischen elf und 17 Jahre alt sind. Dasselbe Alter gilt übrigens auch für alle wahlberechtigten Kinder. Die jungen Politiker kommen regelmäßig zu Sitzungen im Rathaus zusammen, treffen sich mindestens einmal im Jahr mit der Verwaltungsspitze der Stadt Lingen und haben darüber hinaus in Fachausschüssen die Möglichkeit, ihre Themen vor- und voranzubringen. Ein Projekt, das dem Vorstand derzeit sehr am Herzen liegt, ist die Ideenwerkstatt in Holthausen-Biene. Dazu sind im Januar 2018 alle Kinder und Jugendlichen aus dem Ort eingeladen, um gemeinsam Schwerpunktthemen, wie Verkehr, für das Stadtgebiet zu erarbeiten und jeweils Stärken und Schwächen zu erörtern. „Es ist ein Langzeitprojekt, das darauf abzielt, dass wir uns mit Jugendlichen aus allen Stadt- und Ortsteilen zusammensetzen, um uns nicht nur auf die Lingener Innenstadt zu konzentrieren“, erklärt Maria-Luisa Beck, Erste Vorsitzende des KiJuPa. Die 17-Jährige ist 2018 seit sechs Jahren im Vorstand und stolz, dass sie im kommenden Jahr nach der vollen Amtszeit als Ehrenmitglied weiter dabei bleiben kann.

... eine Erfolgsgeschichte

Thomas Zilke, der Zweite Vorsitzende des Parlaments, ist ebenfalls seit 2012 mit vollem Engagement im KiJuPa. „Während der Bundestagswahl habe ich überlegt, was ich zu dem ein oder anderen Thema anstelle der Politiker gesagt hätte“, betont er. Beruflich in die Politik zu gehen hat Zilke aber derzeit nicht vor. Er will sich nach dem KiJuPa weiter ehrenamtlich in Lingen engagieren.

Auch Josef Da Fonseca Sousa Lebre und Alina Wolthaus, beide Vorstandsmitglieder, geht es um die Mitbeteiligung und die Möglichkeit, im KiJuPa gemeinsam etwas zu verändern. „Wir arbeiten an Themen, bei denen man alleine nicht so viel erreicht, sei es Partys planen oder Wohltätigkeitsaktionen zu unterstützen“, bringt die Vorsitzende Beck an. Was das gemeinsame, ehrenamtliche Engagement betrifft, sei das KiJuPa eine „echte Erfolgsgeschichte“, fasst Daniel Kruse vom Fachdienst Jugendarbeit der Stadt zusammen.