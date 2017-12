KiJuPa Beispiel für Kinder- und Jugendbeteiligung

Lingen. Es kann nicht schaden, wenn die Themen des Kinder- und Jugendparlamentes ab und zu auch auf der Tagesordnung des Lingener Stadtrates stehen würden, meint der Kommentator.

Wie können Kinder und Jugendliche dazu bewegt werden, sich für ihre Interessen in der Stadt einzusetzen? Indem sie nicht nur angehört werden, sondern auch mitentscheiden dürfen. Ein gelungenes Beispiel auf der Ebene der Stadt Lingen ist das Kinder- und Jugendparlament.

Dass es nächstes Jahr bereits 20 Jahre alt wird, zeigt, wie nachhaltig das „KiJuPa“ inzwischen wirkt: Die Beteiligung junger Menschen an demokratischen Entscheidungsprozessen war in Lingen keine Idee mit kurzer Verfallzeit, sondern ist längst ein fester Bestandteil in der Kommunalpolitik.

Wichtige Voraussetzungen dafür sind ein eigener Etat, die Verwaltung, die das „KiJuPa“ personell mit Ansprechpartnern aus dem Rathaus unterstützt, und die politischen Vertreter im Rat. Sie nehmen die Informationen und Anregungen, die von Vertretern der Jungparlamentarier kommen, nicht nur zur Kenntnis, sondern ernst.

Meistens jedenfalls. Der eine oder andere in einem Fachausschuss geäußerte Vorschlag der jungen Leute ist auch schon mal in der Versenkung verschwunden. Deshalb könnte es nicht schaden, wenn deren Aktivitäten ab und zu auch auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen würden. Die Diskussion dort regelmäßig um das Thema Kinder- und Jugendparlament zu erweitern, wäre außerdem ein Ausdruck von Wertschätzung zum 20. Geburtstag.