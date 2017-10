Fachtagung in Lingen Wie Krieg und Frieden im Museum gezeigt werden soll

Lingen. 50 Museumsexperten aus Deutschland und den Niederlanden haben sich jetzt im Lingener Emslandmuseum zu einer Fachtagung zum „Thema Krieg und Frieden im Museum“ getroffen. Anlass war der Beginn des 80-jährigen Krieges (1568-1648), der sich 2018 zum 450. Mal jährt.

Dieser jahrzehntelange Freiheitskampf der Niederlande gegen ihre spanische Obrigkeit hatte laut einer Mitteilung des Emslandmuseums auch einschneidende Folgen für den deutsch-niederländischen Grenzraum. Doch wie kann man historische Kriege in Museen und Ausstellungen angemessen darstellen? Darüber diskutierten die Fachleute und Ausstellungsmacher bei der von den Museen in Lingen, Coevorden und Oldenzaal gemeinsam organisierten Tagung.

Zusammenarbeit über die Grenzen

Willi Brundiers, Vorsitzender des Lingener Museumsvereins, betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung der Präsentation in Museen. Neben den Aufgaben Sammeln, Bewahren und Forschen komme der Museumsdidaktik eine zentrale Bedeutung zu. Hier bieten die sozialen Medien ebenso wie die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg eine Menge neuer Chancen.

Gemeinsame Geschichte

Hermann Bröring als Präsident der Emsländischen Landschaft, die die Tagung unterstützt hat, hob die Bedeutung der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit für das Emsland hervor. Dies gelte auch für die Kultureinrichtungen. Die gemeinsame Geschichte mit all ihren Facetten ermögliche zahlreiche Anknüpfungspunkte. Das Emslandmuseum habe hierzu beispielhafte Akzente gesetzt. Die Emsländische Landschaft werde solche Projekte weiterhin fördern.

Videoclips zu den Eroberungen Lingens 1597 und 1605

Benjamin van der Linde, derzeitiger Musealoge am Lingener Emslandmuseum, gab eine Übersicht zum 80-jährigen Krieg und seiner Darstellung in Museen und Ausstellungen. Hierzu präsentierten Patrick Köster und Thomas Vieth vom Medienatelier Emsland zwei Videoclips zu den Eroberungen Lingens 1597 und 1605, die sie im Auftrag des Emslandmuseums produziert haben.

Neue Wege bei der Darstellung von Militärgeschichte

Stadtarchivar Mirko Crabus schilderte die Situation der Festung Lingen im 80-jährigen Krieg und Museumsleiter Andreas Eiynck erläuterte anhand der Lingener Belagerungsstiche den didaktischen Einsatz von Festungsgrundrissen und Modellen im Museum. Ben Verheij vom Stadtmuseum Groenlo präsentierte neue Wege bei der Darstellung von Militärgeschichte in den Niederlanden und Andreas Hüser zeigte Apps und andere Vermittlungselemente zur Festungsgeschichte Ostfrieslands.

Probleme der Darstellung von Kriegen in Museen

Burghardt Sonnenburg vom Stadtmuseum Leer erläuterte anhand einer Dauerausstellung und einer Sonderausstellung Probleme der Darstellung von Kriegen in Museen. Die Schilderung der authentischen historischen Situation vor Ort biete eine große Chance gerade für kleine Museen. Zum Abschluss beleuchteten Lammert Doedens aus Groningen und Ralph Hennings aus Oldenburg einen besonderen Aspekt der Geschichte des 80-jährigen Krieges, nämlich die Suche nach dem Grab des Grafen Adolf von Nassau, der gleich in der ersten Schlacht des Krieges im ostfriesischen Jemgum getötet wurde. Seine Leiche wurde daraufhin verborgen und blieb bis heute unentdeckt, was Anlass zu zahlreichen Spekulationen gab. Mithilfe von DNA-Analysen sind die beiden Forscher nun seiner Leiche auf der Spur.

Spagat zwischen historischen Darstellung und Kriegspropaganda

In der Abschlussdiskussion wurde zum einen die Bedeutung der Vermittlungsarbeit der Museen betont, die auch moderne Medien einschließen müsse. Zum anderen waren sich die Ausstellungsmacher einig, dass die Darstellung von Krieg in Museen über die Militärtechnik und den Festungsbau hinausgehen muss, wenn Museen ihre didaktische Aufgabe ernst nehmen. Museumsleiter Eiynck fasste die Ergebnisse der Tagung so zusammen: „Die Museen müssen den Spagat zwischen einer historischen Darstellung von Feldzügen und Festungsbauten einerseits sowie Kriegsgräueln und Kriegspropaganda andererseits schaffen. Damit können wir auch an die Situation in heutigen Kriegen anknüpfen.“