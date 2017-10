Für 40 Jahre Dienst Sieben Feuerwehrleute in Lingen-Bramsche geehrt

Lingen. Für 40 Jahre Dienst am Nächsten sind jetzt sieben Kameraden der Feuerwehr Lingen-Bramsche am Kameradschaftsabend ausgezeichnet worden.

„Feuerwehren können nicht ersetzt werden, es gibt hierfür keine Alternativen. Ich blicke hier auf zusammen 280 Jahre Erfahrung“, sagte Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff in seiner Laudatio. Er dankte allen Wehrfrauen und -männern für ihre stetige Bereitschaft zum Schutze der Mitmenschen. Auch bedankte er sich bei den Partnern, die ihnen den Rücken stärkten. Ehrenamt sei nicht immer selbstverständlich. Um so schöner sei es, langjährige Wehrmitglieder auszuzeichnen und ihnen das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr zu überreichen. Geehrt wurden Reinhold Schulte, Walter Heskamp, Robert Berger, August Stümpel, Werner Haverkamp, Rudolf Holterhues und Alfons Acker.