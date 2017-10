Modellprojekt „Politische Partizipation“ Lingener Schüler planen eigenständig politische Aktion

Lingen. Heranführung an politische Teilhabe und Begleitung im politischen Handeln: Das ist das Ziel eines Seminars zur politischen Beteiligung von Schülern, das jetzt im Lingener Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) begonnen hat.

13 Schüler der Marienschule Lingen suchen in den nächsten Wochen nach Wegen für die Beteiligung junger Menschen an politischen Prozessen. „Plant eine politische Aktion und führt sie durch!“ lautet einer Mitteilung des LWH zufolge die Aufgabe für die 13 Schüler. Während in der schulischen wie außerschulischen politischen Bildung meist mit Wissensvermittlung sowie praxisorientierten Methoden und Simulationen gearbeitet wird, sollen die Jugendlichen im Modellprojekt „echtes“ politisches Handeln erleben. So stehen sie nun vor der Herausforderung, selbst eine politische Aktion anzugehen, zu planen und umzusetzen. „Bei der Wahl und Bearbeitung der Themen wollen wir keine Vorauswahl treffen, sondern die Jugendlichen aus freien Stücken entscheiden lassen, woran sie wie arbeiten wollen“, erläutert Veronika Schniederalbers, die das Auftakttreffen im LWH geleitet hat.

Auf Rassismus und Diskriminierung im Alltag aufmerksam machen

Zunächst bekamen die Schüler die Möglichkeit, Inhalte aus dem Politikunterricht, den Medien oder ihrem Alltag aufzugreifen und aus ihrer Perspektive vertiefend zu reflektieren. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Themen für sie interessant sind und in welchen Bereichen sie sich in der aktiven Phase des Projektes einmischen und engagieren möchten. Die Schüler entschieden sich für die Themen „Toleranz“ und „Flüchtlinge“.

Eigenständigkeit motiviert

Die Idee: An einem Aktionstag möchten sie auf Rassismus und Diskriminierung im Alltag aufmerksam machen und für mehr Toleranz werben. Im Mittelpunkt soll ein Angebot für geflüchtete Kinder und Jugendliche stehen, um eine bessere Integration auch außerhalb der Schule möglich zu machen. „Die Schüler hatten richtig Spaß, über politische Themen zu diskutieren“, fasste Schniederalbers die Stimmung während des ersten Seminarteils zusammen. „Das eigenständige Arbeiten an einem Thema, in dem sie etwas bewegen wollen, hat sie besonders motiviert.“

Aktion wird selbst geplant und umgesetzt

Nun geht es für die Schüler an die Arbeit: Die Aktion wird von den Jugendlichen selbst geplant und umgesetzt. Die Lehrkräfte Andrea Temmen und Enrico Jansen sowie Seminarleiterin Schniederalbers begleiten beratend. Nach der Aktion werden die Jugendlichen in einem zweiten Seminar zur Nachbetrachtung im LWH zusammenkommen. Dabei soll reflektiert werden, ob die freie Auswahl von Thema und Art der Aktion sowie das aktive politische Handeln den Blick auf politische Beteiligungsprozesse verändert haben.

Das Projekt wird gefördert durch die Bundeszentrale für Politische Bildung und vom Haus am Maiberg (Heppenheim) koordiniert. Wissenschaftlich begleitet wird es von Dr. Alexander Wohnig von der Heidelberg School of Education.