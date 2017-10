Musik, Flohmarkt, Ausstellung Kultiges in der Region: Wohin am Wochenende?

afsh Lingen. Klassische Musik satt gibt es in Emsbüren bis Anfang November. Eröffnet werden die Musiktage am Sonntag um 20 Uhr mit dem Dozentenkonzert und einer Kunstausstellung. Viel Spaß verspricht der Auftritt der Gruppe DietutniX Samstag in Lingen. Die fünf Kabarettistinnen halten Rückblick auf 10 Jahre Bühnenspektakel.

Ein Best-of-Abend für echte DietutniX-Fans und solche, die es werden wollen steht am Samstag um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe auf dem Programm. Mit frisch aufpolierten Glanzlichtern aus dem vergangenen Jahrzehnt, das gefeiert, besungen, erzählt und betanzt sein will.

Mit neuen Songs aus ihrem Album „This is forever“ sind derzeit Captain Capa auf Tour. Die deutsche Electronic-Band, die Samstag um 20 Uhr im Alten Schlachthof in Lingen gastiert, unterhält mit einem bunten und mitreißenden Indie-Pop-Mix.

Musiktage

In Emsbüren starten am Sonntag die bekannten Musiktage (bis 5. November) mit dem Dozentenkonzert um 20 Uhr in der Liudger Realschule. Es handelt sich um ein Konzert der Professoren der Meisterkurse. Um 11.30 Uhr wird ferner die Kunstausstellung „Resonanzen – Holzschnitte und Tuschemalerei mit Werken von Ansgar Silies (ebenfalls Realschule).

Modeschnäppchen

Ein Modeflohmarkt von Frauen für Frauen findet am Sonntag von 11 bis 1 7 Uhr in der Halle IV, Kaiserstraße 10a, statt. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Oldtimer

Im Tierpark Nordhorn treffen sich Sonntag von 11 bis 16 Uhr viele alte Fahrzeuge. Auch der Treckerclub Nordhorn informiert über alte Landmaschinen und den historischen Feldtag.

Wo man singt...

Sangesfreudige sind am Sonntag herzlich in den Speller Wöhlehof eingeladen. Von 15 bis 18 Uhr soll bei Kaffee und Kuchen in geselliger Atmosphäre gemeinsam gesungen werden. Der Eintritt ist frei.

Ausstellungen

„500 Jahre Reformation“ lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 31. Oktober auf dem Stiftsgelände in Wietmarschen neben der Wallfahrtskirche zu sehen ist. Sie zeigt aus historischer Sicht die Geschichte und das Schicksal des Klosters und Stiftes Wietmarschen in der Reformationszeit und im Zeitalter der Glaubenskämpfe (samstags, sonntags und feiertags 14 bis 18 Uhr).

In die Welt der 60er-, 70er- und 80er-Jahre entführt unter dem Motto „Bandsalat und Waschbeton“ eine neue Ausstellung im Emslandmuseum (bis 28.2.18). Sie zeigt vergessene Dinge und bedrohte Wörter, die damals zum Alltag gehörten, aber heute längst vergessen sind: etwa Compactcassette und Bandsalat oder Rechenschieber. Da werden Erinnerungen wach an eine Zeit, die gestern erst gewesen, aber heute schon Geschichte ist.

Malereien und Collagen, filigrane Skulpturen und ausdrucksstarke Holzarbeiten, auch in Kombination mit Metall, von der Lingener Künstlerin Anke Strube sind bei „Wohnart“ in der Burgstraße in Lingen (bis 28. Februar) zu sehen. Eine neue Ausstellung gibt es im Ludwig-Windhorst-Haus zu sehen. Dort wird die in Berlin lebende Künstlerin Dikla Stern Malerei und Fotografien unter dem Oberthema „Schatten der Macht“ zeigen. In ihren Fotografien verfremdet sie Gegenstände des Alltags durch überraschende Belichtungen oder Blickwinkel.

Aufwendgie Radierungen von Kupfer aufs Papier sowie schnelle Skizzen im „Urban Sketcher“-Style finden sich in der 43. Auflage der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ in Salzbergen mit Werken von Hans-Ulrich Winkelmann.

Bis zum 31. Januar sind im Bonifatius-Hospital in Lingen Bilder von Heidemarie Albers ausgestellt. Thema: Spaziergang durch die Jahreszeiten.