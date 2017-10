Eindrucksvolle Ensemble-Szenen Große Opernbühne bei „Zar und Zimmermann“ in Lingen

Lingen. Einen kurzweiligen und musikalisch vergnüglichen Abend erlebten die Besucher des Lingener Theaters mit Albert Lortzings komischer Spieloper „Zar und Zimmermann“. Die Interpretation des Landestheaters Detmold bestach vor allem durch ihre eindrucksvollen Chor- und Ensembleszenen.

Der russische Zar Peter I. treibt inkognito auf einer holländischen Werft Werksspionage, um sein rückständiges Russenreich zu reformieren. „Angewandte Entwicklungshilfe“ nennt es der ins Geschehen eingefügte Erzähler (Joachim Ruczynski), der die politischen Anspielungen des Librettos geschickt, wenn auch für viele Ohren zu leise, in die Gegenwart übertrug. Als Peter Michaelow freundet sich der Zar mit dem Zimmermann Peter Iwanow an. Dieser ist nicht nur Handwerker, sondern auch Deserteur und verliebt in die Nichte des unfähigen Bürgermeisters. Zwei Peter an einem Ort, die Verwechslungsgeschichte konnte beginnen.

Exzellent einstudierter Chor

In Wolf Widders mit reichlich Situationskomik versehenen Inszenierung entfaltete sich ein opulentes Musiktheater in prachtvollen Kostümen vor einem mit geringem Aufwand effektvollen Bühnenbild, beides aus der Hand von Petra Mollérus. In der Schiffshalle der Witwe Browe zu Saardam produzierten sich keine Primadonnen und Heldentenöre, hier agierten schlichte Gemüter mit teils unübersehbaren Ticks. Die Hauptrolle übernahm der exzellent von Marbod Kaiser einstudierte Chor mit einer Skala von warmer Emotion über Albernheit bis zu derbem Klamauk. Das filigrane Sextett „Zum Werk, das wir beginnen“, in dem gesellschaftliche Machenschaften detailliert beleuchtet werden, war einer der Höhepunkte dieser Aufführung.

Selbstbeweihräucherungslitaneien

Das von der dynamischen Hye Ryung Lee dirigierte Orchester sorgte für Glanz und Präzision, auch wenn der Klang mehr aus den Monitoren kam als aus dem Graben. Vielleicht lag es an den akustischen Tücken des Saales, dass trotz hoher Aufmerksamkeit der Solisten und großer Spielfreude aller Akteure mancher Einsatz nicht messerscharf gelang. Brillant folgte Szene auf Szene, und die Selbstbeweihräucherungslitaneien des vernagelten Provinzfürsten van Bett stellten ohnehin jede Ordnung in Frage.

Innige Töne

Christoph Stephinger konnte als selbstgefälliger kleiner Potentat mit beschränkten lateinischen Sprachkenntnissen überzeugen. Insu Hwang verlieh als Zar seiner Nostalgie innige Töne, Markus Gruber war in Klang und Spiel ein überzeugender „falscher Peter“, und Katharina Ajyba gab eine kokette Marie mit zerbrechlicher Attitüde.

Aufbruch aus der Enge des Biedermeier

Lustige Einlagen gab es reichlich. So dreht der Chor bei der berühmten Kantatenprobe die Notenblätter mit großem Geraschel um, und am Rande nutzte Michael Zehe als zwielichtiger Lord Syndham die Zeit zur Maniküre seiner Hakenhand. Etwas unkoordiniert wirkten das Orchester aus Holz und der nachfolgende Holzschuhtanz, choreographiert von Richard Lowe. Dass Lortzing mit seiner Oper ein Aufbruch aus der Enge des Biedermeiers gelungen war, das hat auch die Dramaturgie von Elisabeth Wirtz überzeugend dargestellt, und für die Gesamtleistung des großen Detmolder Teams gab es lang anhaltenden, wohlwollenden Applaus.