Zwölf Mädchen und Jungen dabei Kinderfeuerwehr „Baccumer Feuerzwerge“ in Lingen gegründet

heda Lingen. Im Lingener Ortsteil Baccum ist jetzt die zweite Kinderfeuerwehr in der Stadt gegründet worden. Sie nennt sich „Baccumer Feuerzwerge“.

Ortsbrandmeister Bernd Beintken und Kinderfeuerwehrwartin Heidrun Thale begrüßten im Feuerwehrhaus zwölf Mädchen und Jungen als Gründungsmitglieder zusammen mit ihren Eltern sowie Gäste aus Politik und Feuerwehrführung. Oberbürgermeister Dieter Krone zeigte sich erfreut, dass es in Lingen nun neben der Kinderfeuerwehr in Holthausen auch eine Kinderfeuerwehr in Baccum gibt. Er begrüßte es, dass die Kinder spielerisch an den Feuerwehrdienst herangeführt werden und so der Nachwuchs früh gefördert wird. Seitens des Landkreises Emsland überbrachte Kreisdezernent Marc-Andre Burgdorf Glückwünsche und sicherte eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro zu. Auch Ortsbürgermeister Karl Storm äußerte sich glücklich, dass die Feuerwehr starkes soziales Engagement zeigt.

Nachwuchsförderung funktioniert im Emsland hervorragend

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff sagte, die Nachwuchsförderung funktioniere im Emsland hervorragend. In anderen Teilen Niedersachsens habe man starke Probleme, Nachwuchs in der Feuerwehr zu gewinnen. Dies sei hier glücklicherweise nicht der Fall. Dyckhoff bedankte sich beim Betreuerteam, dem neben Heidrun Thale auch Tatjana Dall, Maren Beintken, Justina Beintken und Lukas Grodotzki angehören. Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Lingen, Andreas Wentker, gratulierte zur Gründung. Wentker freute es besonders, dass alle drei emsländischen Kinderfeuerwehren aus dem Abschnitt Süd kommen. Er überreichte einen symbolischen Scheck über 500 Euro an Heidrun Thale.

Früh mit der Zukunftssicherung auseinandersetzen

Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Smit sagte, die Entscheidung zur Gründung der Kinderfeuerwehr zeige, dass man sich früh mit der Zukunftssicherung auseinandersetzt. Eine adäquate Jugendarbeit bilde die Basis für eine leistungsstarke Feuerwehr. Er übergab, wie auch der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Bädorf und Stefan Plagge von der Sparkasse Emsland, Geschenke für die Kinder. Für die neuen Kinderfeuerwehrmitglieder gab es zum Abschluss neue T-Shirts und Jacken, bevor die Kinder sich auf der bereitgestellten Hüpfburg austoben durften.