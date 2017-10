Reihe „Mittwochs im Museum“ Reformation: Wie Luthers Thesen nach Lingen kamen

Über das Reformationsjubiläum und die Auswirkungen Martin Luthers auf das Emsland und die Grafschaft Bentheim berichtet Dr. Andreas Eiynck in der Reihe „Mittwochs im Museum“. Foto: Emslandmuseum

Lingen. Wie die Reformation nach Lingen und die Thesen Luthers in das Emsland kamen, erläutert Museumsleiter Dr. Andreas Eiynck am 11. 10.2017, bei der Vortragsreihe „Mittwochs im Museum“. Der Referent schildert die besondere Reformationsgeschichte der Grafschaft Lingen, zeigt aber auch die Entwicklung im übrigen Emsland und in der Grafschaft Bentheim.