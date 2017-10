Feuerwehrfrau verletzt Feuer zerstört Dachstuhl am Friedensweg in Lingen

Feuer zerstört Dachstuhl am Friedensweg in Lingen MEC öffnen

Ein Dachstuhl am Friedensweg in Lingen brannte am Montagabend. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Im Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Friedensweg in Lingen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Der Dachstuhl in dem Haus war aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig verlassen und kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war kurz nach 18 Uhr alarmiert worden. Ein Einsatztrupp war unter Atemschutz in das Gebäude vorgegangen. Dabei verletzte sich eine Feuerwehrfrau. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ärztlicher Behandlung am Abend wieder verlassen. Mit der Drehleiter wurde das Feuer von Dach aus bekämpft, aber zusätzlich auch von innen, da sich das Feuer durch die Geschossdecke des oberen Stockwerks ausgebreitet hatte und aus den Ausbaufenstern herausschlug. Da der Einsatz unter Atemschutz erfolgte und die eigenen Kräfte nicht reichten, wurden weitere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Altenlingen angefordert. Gegen 21 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr Lingen war mit sieben Fahrzeugen und ca. 50 Mann vor Ort.