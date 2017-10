Feier in Lingen Fünf Jahre Verein „Integrative Medizin Emsland“

Lingen. Der Verein „Integrative Medizin Emsland“ in Lingen hat sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Veranstaltung in der Hedon-Klinik mit dem Markt der Möglichkeiten und dem Festvortrag zum Thema „Darmgesundheit –Was kann ich tun“ von „Ernährungs-Doc“ Dr. med. Jörn Klasen von der gleichnamigen Gesundheitssendung des NDR-Fernsehens.

Therapeuten des Vereins präsentierten einer Mitteilung des Vereins zufolge an Ständen mit Informationsbroschüren, Modellen, Geräten und Instrumenten die Therapieformen der Integrativen Medizin. Am Stand der Physiotherapie konnten verschiedene Fitnessgeräte ausprobiert werden, bei der Shendo-Shiatsu-Praktikerin erhielt man eine kurze Entspannungsmassage, am Stand der Naturheilkunde konnte man mit Hilfe der Antlitzanalyse für sich geeignete homöopathische Mittel finden und sich u.a. über die mikrobiologische Therapie des Darmes informieren.

Eine Oecotrophologin erklärte anhand von kleinen Kostproben die Wirkung darmgesunder und entzündungshemmender Lebensmittel und die Yogalehrerin zeigte einfache alltagstaugliche Yogaübungen. Auch Entspannungsverfahren wie Ermutigungstraining und Musiktherapie fanden ihren Platz. Der enorme Arbeitsaufwand für die hier ehrenamtlich tätigen Mitglieder, den diese Veranstaltung gekostet hat, wurde mit über 300 Besuchern belohnt.

Die Abendveranstaltung wurde feierlich mit einem Cello-Solo, gespielt von Solko Aurig, eröffnet. Christina Bülow-Sartori, 1. Vorsitzende des Vereins, begrüßte besonders den Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone und Professorin Dr. Stefanie Seeling von der Hochschule Osnabrück. Sie dankte Klaus Köhring, Kaufmännischer Direktor der Hedon-Klinik für die großzügige Unterstützung der Veranstaltung.

In einer kurzen Präsentation stellte Bülow-Sartori den Verein, seine Ziele und die Mitglieder vor, die den Markt der Möglichkeiten gestaltet hatten. Mehr als 20 qualifizierte Therapeuten aus dem Emsland, die zwölf verschiedene Therapieformen repräsentieren, haben in Workshops bisher 22 Konzepte erarbeitet und auf dieser Grundlage bereits mehrere 100 Gesundheitsberatungen kostenlos durchgeführt. Bülow-Sartori brachte allerdings auch mit Bedauern zum Ausdruck, dass es zwar viel Anerkennung auch seitens der Gesundheitsinstitutionen, wie z.B. von Krankenkassen, gebe, es aber leider immer noch an gezielter, aktiver Unterstützung und Förderung mangele.

Fehlende finanzielle Unterstützung

Ganz ohne institutionelle Unterstützung und nur ehrenamtlich könne aber eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Emsland, wie sie der Verein mit seinen Beratungen anstrebe, langfristig nicht erreicht werden, so Bülow-Sartori. So fehlt dem Verein, der sich bis heute ausschließlich über die Beiträge der Mitglieder finanziert, aufgrund der fehlenden finanziellen Unterstützung auch nach fünf Jahren noch ein geeigneter Beratungsraum mit Wartebereich.

Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone würdigte in seinem Grußwort der Mitteilung zufolge den enormen ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder und den wichtigen Beitrag, den der Verein zur Gesundheitsversorgung im Emsland mit dem Beratungsangebot und dem interdisziplinären Netzwerk leistet.

Die Bereitschaft zu gesundheitsfördernden Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten signalisierten auch viele andere Zuhörer, die dem unterhaltsamen Vortrag von „Ernährungs-Doc“ Dr. Klasen folgten. Er informierte in seinem Vortrag über Darmgesundheit umfassend, unterhaltsam und humorvoll über das größte innere Organ des Menschen mit seinen vielen Millionen von Nervenzellen, dass manche sogar als unser zweites Gehirn bezeichnen.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.