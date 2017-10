Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen Lingener Michael Fuest dreht seine Meinung nicht in den Wind

Lingen. Michael Fuest ist Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl im Wahlkreis 80 (Lingen). Der 62-jährige Lingener ist von Beruf Lehrer und für seine Partei im Lingener Stadtrat sowie im Kreistag aktiv.

Wenn am 15. Oktober um 18 Uhr in Niedersachsen die Auszählung der Stimmen bei der Landtagswahl beginnt, wird Michael Fuest nicht vor Ort sein. Der Landtagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen aus Lingen ist zu dem Zeitpunkt weit weg im Nahen Osten, in Israel nämlich. Der Termin für die Lehrerfortbildung dort stand schon lange fest, weit vor dem plötzlichen Austritt der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten in Hannover, durch die die rot-grüne Landesregierung ihre Mehrheit verlor und die vorgezogene Neuwahl notwendig wurde.

An zwei Orten gleichzeitig kann Fuest nun mal nicht sein. Thematischer Mittelpunkt der Lehrerfortbildung in Israel ist die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, zu der der Religionslehrer nicht nur aus beruflichen Gründen einen Bezugspunkt hat. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Forums Juden-Christen im Altkreis Lingen ist die Erinnerungsarbeit vor Ort wichtig. Hier schließt sich wieder der Kreis zur Politik. Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus haben in einer offenen Gesellschaft und lebendigen Demokratie, für die Fuest einsteht und wie es die Grünen in ihrem Wahlprogramm deutlich machen, keinen Platz.

In Hannover geboren

Der gebürtige Hannoveraner wohnt seit Mitte der 80er Jahre mit seiner Familie in Lingen und ist seitdem eine feste Größe in der Kommunalpolitik. Anfangs in der SPD, die er in den 90er Jahren aus Protest gegen die Umweltpolitik des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder verließ und seitdem bei Bündnis 90/Die Grünen. Fuest, der sich in Schulzeiten in der katholischen Jugendarbeit engagiert hat, ist authentisch. Wer ihn in seiner langjährigen politischen Arbeit in der Stadt Lingen und auf Kreisebene erlebt, weiß, dass er da keinen vor sich hat, der seine Meinung in den Wind dreht. Der Pädagoge steht zu seinen Überzeugungen im Umwelt-, Klima- und Naturschutz, die er mit Nachdruck vertritt. Dabei arbeitet er sich nicht am „politischen Gegner“ ab, sondern streitet lieber in der Sache.

Fuest: Erfolge der Landesregierung

Hier sieht Fuest eine Reihe von Erfolgen der rot-grünen Landesregierung in der letzten Legislaturperiode. Umweltminister Stefan Wenzel und Landwirtschaftsminister Christian Meyer haben nach Auffassung des Lingeners wichtige Akzente gesetzt. Der Stopp der Castortransporte nach Gorleben, das Nein zum Fracking und die Begrenzung des Zuwachses an Ställen für die Massentierhaltung seien Beispiele. Die Abschaffung des Turboabiturs, der Studiengebühren, der Ausbau von Ganztagsschulen und die Verbesserungen bei der Kita-Versorgung seien weitere Erfolge der Landesregierung.

Solche Beispiele machen auch deutlich, dass Fuest die Wahrnehmung der „Ökopartei“ nicht auf den Einsatz für sauberen Boden, sauberes Wasser und reine Luft verengt sehen will. Ihre Einsatzfelder beschreiben alle gesellschaftlichen Bereiche. Gute Bildungschancen gehören dazu, das Engagement für eine tolerante Gesellschaft, die keinen ausgrenzt, ebenso.

Was treibt ihn an in all‘ den Jahren, in denen aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse Abstimmungsniederlagen auch zum Tagesgeschäft gehören und die Bretter, die er bohren muss, nicht dünner geworden sind? „Zukunft wird aus Mut gemacht“, zitiert Fuest das Wahlkampfmotto der Grünen. Es könne nur der etwas verändern, der sich selbst auch entsprechend einsetze. Die Solaranlage auf dem Schuldach des Marianums in Meppen geht vor allem auf Fuests Einsatz zurück. Auch auf seinem Hausdach in Lingen lässt er Sonnenstrom produzieren. Ob er selbst am 15. Oktober Grund zum Strahlen hat für seine Partei? „Ein zweistelliger Prozentbereich wäre schön“, sagt der Lingener.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.