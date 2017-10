Von Grundschülern gestaltet Neuer Kimba-Kalender ist in Lingen erhältlich

Lingen. Kinder der dritten und vierten Klassen aus dem ehemaligen Altkreis Lingen haben Bilder für den Kalender: „Kimba malt für Kinder zu allen Jahreszeiten“ gezeichnet. Der neue Kimba-Kalender wurde in der Lingener Kunstschule vorgestellt und die Kinder sowie die jeweilige Schule dafür belohnt.

„Es ist wieder ein wunderschöner Kalender geworden, den wir euch zu verdanken haben“, freut sich Wilhelm Krümpel als Kimba-Beauftragter vom Kinderhilfsprojekt Lions-Club Lingen Machurius. Der kleine Löwe Kimba hatte über 1000 Kinder inspiriert, nach den Sommerferien fantasievolle, querformartige DIN A4 Bilder mit unterschiedlichsten Mitteln zu malen. „Die Jury hatte es nicht leicht, denn wir erhielten so wunderschöne Bilder“, sagt Giesela Krümpel. Gespannt sind die Kinder mit ihren Eltern und Verwandten, wann ihr Name aufgerufen wird. Die Bilder von Emely Timpe von der Carl-Orff-Schule und von Annett Dannecker von der Grundschule St. Vitus Spelle-Venhaus zieren das Titelblatt. Das scheint ein sonniges Jahr 2018 zu werden und Kimba erlebt alle Jahreszeiten. „Das sind sehr schöne, farbig-freundliche Bilder, die wir prämiert haben“, und überreicht den beiden Mädchen jeweils einen Kimba-Anstecker und 50 Euro für die Klassenkasse.

Bunt und einfallsreich

Leonie Pieper aus der 4a der Castellschule Lingen versinnbildlicht: „Jeder hat einen Platz in dieser Welt“, und hat damit auch den Kimba-Leitgedanken mitaufgenommen. „Kimba kämpft für Kinder“ – denn Kinder brauchen Hilfe. Kimba unterstützt unter anderem. in finanziellen Notfällen, hilft bei Sachmittelanschaffungen, fördert Kinder- und Jugendfreizeiten, Familienbetreuungen oder Kinderferienbetreuungen. Xenia Streck aus der 4b der Regenborgenschule in Bawinkel möchte mit Kimba auf dem Spielplatz herumtollen. Anna Brklaca aus der 4a der Grundschule in Brögbern ist Kimbas Spielgefährte unter einem Regenbogen. Bunt und einfallsreich lassen die Kinder den kleinen Löwen die Jahreszeiten erleben. Hanna Snaadt aus Beesten erlebt mit Kimba Abenteuer im farbenfrohen Tipi, und Sara Tieke aus der 3a der Grundschule in Schepsdorf verlebt Sommerferien mit Kimba am Strand. Für Greta Rohling ist Kimba der ideale Spielgefährte beim herbstlichen Drachensteigen, und Nele Kampschule aus der 4a der Grundschule Gauerbach begegnet Kimba, als sie ihren Hund beim Herbstwetter ausführt und auf die Igel achtgibt. „Das hast du wunderbar erfasst und die Bäume ganz einzigartig gemalt“, lobt Wilhelm Krümpel die sich freuende Nele.

Betroffenen normales Leben ermöglichen

Ilja Grinke aus Thuine und Mathilda Pouwels aus Messingen lassen die Herbst- und Winterbilder leuchten und Kimba den Weihnachtsbaum schmücken. Das Kindergartenspielplatz-Bild von Pia Altevolmer aus Holsten-Bexten ziert die Rückseite. Besonders freute sich die Jury über Moustafa Wati aus der 4a der Matthias-Claudius-Schule. Sein Bild, Kimba freut sich über das Feuerwerk, drückt die Lebensfreude des kleinen Löwen, aber auch die des kleinen Jungen aus, der seit zwei Jahren mit der Familie in Deutschland lebt. „Ich möchte Kimba unterstützen und wir werden hier so sehr unterstützt“, freut er sich ganz im Sinne des Projektes. „Betroffenen und ihren Familien wieder ein weitestgehend normales Leben zu ermöglichen“, ist im Flyer zu lesen.

Der Kalender ist für neun Euro bei der Weinhandlung Willenbrock, der Buchhandlung Holzberg, Wohnart Hüllsiek, Baumarkt Friesen, BvL und der Papeterie im Kaufhaus Brackmann erhältlich.