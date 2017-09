Ammoniaklösung ausgetreten Gefahrgutunfall am Erdgaskraftwerk Lingen

Gefahrgutunfall am Erdgaskraftwerk Lingen MEC öffnen

Am stillgelegten Kernkaftwerk Lingen ist Natronlauge ausgelaufen. Foto: Matthias Brüning

dah/matt Lingen. Am Erdgaskraftwerk Lingen an der Schüttorfer Straße ist es am Samstagabend zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Laut Polizei ist eine Ammoniaklösung ausgetreten.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei eine Ammoniaklösung in einem Vorraum zum Erdgaskraftwerk ausgetreten, in dem Chemikalien dosiert werden. In einer ersten Polizeimeldung war zunächst von Natronlauge ausgegangen. Gegen 19 Uhr hatte ein Mitarbeiter stechenden Geruch bemerkt. Insgesamt waren 100 Liter Ammoniak auf Betonboden ausgetreten und haben sich dort auf rund 10 Quadratmetern verteilt. Die Einsatzkräfte banden das restliche Ammoniak ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder Umwelt bestand laut Polizei nicht. In die Kanalisation sei nichts gelangt. Eine Evakuierung habe nicht stattgefunden. Nach Polizeiangaben war die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort, ebenso wie ein ABC-Trupp zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren des Technischen Hilfswerkes aus Bawinkel. Insgesamt waren es 60 Einsatzkräfte. Das Erdgaskraftwerk befindet sich in direkter Nähe zum ehemaligen Kernkraftwerk Lingen.