Auffahrunfall auf der Lindenstraße in Lingen

Auf der Lindenstraße in Lingen ist der Fahrer eines stadtauswärtsfahrenden Mercedes am Freitagabend, 29. September, auf einen aus Richtung der Emslandarena kommenden Pkw aufgefahren. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Foto: Marco Schlösser

pm/vb Lingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße in Höhe der Emslandarena und der aktuellen Lingener Herbstkirmes sind am frühen Freitagabend, 29. September, drei Personen leicht verletzt worden. An beiden hochwertigen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.