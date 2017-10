Mehr als 3500 Befunde Alte Gräber verbergen sich am Laxtener Esch in Lingen

Alte Gräber verbergen sich am Laxtener Esch in Lingen MEC öffnen

Archäologin Olivia Knof vom beauftragten Fachbüro Denkmal 3D verkündet weit über 3500 Befunde auf der untersuchten Fläche am Laxtener Esch in Lingen. Foto: Jessica Lehbrink

Lingen. Gut ein halbes Jahr ist am Laxtener Esch an der B 214 gegraben, vermessen und verzeichnet worden. In Kürze werden die archäologischen Grabungen beendet. Mit einer so hohen Anzahl an Befunden hätte jedoch wohl kaum jemand gerechnet.