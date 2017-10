Lingen. Sich zu beschweren ist einfacher, als sich ehrenamtlich zu engagieren, meint unser Kommentator zum Thema Spielplatzpaten in Lingen.

Sich zu beschweren ist einfach. Selbst die Initiative zu ergreifen und etwas verbessern wollen, fällt hingegen vielen ungleich schwerer. Da ist das Beispiel von Jürgen Barenkamp, der im Beirat Spielräume der Stadt Lingen nicht nur den Zustand des Spielplatzes an der Kolpingstraße kritisiert, sondern sich bereit erklärt hat, dort auch Verantwortung als ehrenamtlicher Spielplatzpate zu übernehmen, vorbildlich.

Damit eine solche Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ehrenamtlichen, das gilt nicht nur für Spielplatzpaten, auch gelingt, müssen beide Seiten an etwas denken: Die Ehrenamtlichen müssen sich bewusst sein, dass es in einer Verwaltung gewisse Abläufe und Zwänge gibt, die es unmöglich machen, jeden Wunsch, und dies am besten sofort, zu erfüllen. Die Verwaltung hingegen muss versuchen, so schnell und flexibel wie möglich auf die Anliegen der Ehrenamtlichen einzugehen, um diese nicht zu frustrieren. Dann klappt es auch mit der Zusammenarbeit zum Wohle aller Bürger.