„Annähern statt wegbewegen“ Koop regt Diskussion über Lingener Städtepartnerschaften an

Lingen. Ein stärkeres Nachdenken über die Gestaltung von Städtepartnerschaften vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen in Europa hat Robert Koop, Fraktionsvorsitzender der Bürgernahen (BN), in der jüngsten Sitzung des Lingener Stadtrates angeregt.

Er habe in den vergangenen Jahren zunehmend den Eindruck gewonnen, dass es immer mehr Rituale seien, die die Städtepartnerschaften ausmachen würden. Es gebe wenig Neues beziehungsweise wenig neue Begegnungen und zu wenig Austausch. Dabei sollten kommunale Plattformen seiner Auffassung nach als Plattform genutzt werden, um Demokratisierungsprozesse, das Eintreten für Toleranz und Menschenrechte, für kulturelle Vielfalt und europäisches Denken und Handeln zu unterstützen.

30 Prozent für AfD

Gerade dies wird den Worten von Koop zufolge zunehmend wichtiger. Der BN-Fraktionsvorsitzende verwies auf einen zunehmenden Nationalismus bei den befreundeten Partnerkommunen: In Burton-upon-Trent hätten mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten für den Brexit gestimmt, also auch für eine antieuropäische, nationalistische Position. In Bielawa habe die nationalistische PiS-Partei maßgeblichen Einfluss. „Und schließlich haben am vergangenen Wochenende bei den Bundestagswahlen 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der Partnerstadt Marienberg für die rechte, nationalistische AfD gestimmt“, erläuterte Koop. Diese nationalistischen Entwicklungen machen nach seiner Auffassung Grund zur Sorge. Denn es sei der Nationalismus in Europa gewesen, der dort über Jahrhunderte hinweg Krieg und Elend geschaffen habe. „Wem es also um den Frieden in Euruopa geht, der muss gegen Nationalismus aufstehen. Das gilt auch für uns als Kommune.“

Seine Bitte sei daher, offen ein Fazit von fast 40 Jahren Städtepartnerschaften zu ziehen und darüber hier und außerhalb des Rates in den Parteien und Gruppen zu diskutieren. Es gehe darum, „europe first“ auf eine Weise zu befördern, „die uns einander annähern lässt, anstelle uns voneinander wegzubewegen“, meinte der BN-Fraktionsvorsitzende.

