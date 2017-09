„Sexy for ever“ Einen Abend lang Spaß mit Olaf Schubert in Lingen

Lingen. „So, da sind wir also…“ Durchtrainiert, gut aussehend mit einem Scheitel, der seinesgleichen sucht. Geschmackvoll gekleidet in seinem Markenzeichen, einem gelb karierten Pullunder, – das fällt.

„Sexy forever“, mehr Erotik kann ein Sachse nicht auf die Bühne tragen, als es Olaf Schubert tat bei seinem ersten Auftritt im Theater an der Wilhelmshöhe. Enorme sprachliche Gewandtheit, Witz und eine virtuose Rücksichtslosigkeit geben dem Abend eine scharfe Würze. Mit dem Programm soll seine sinnliche Seite beleuchtet werden, sagt Schubert, schlägt dabei bissig und witzig hochpolitisch auf beinahe alle Themen ein, welche die Welt derzeit bewegen. Der neoliberale Turbokapitalismus ist Thema, die Parallelen zwischen Nord Korea und Thüringen. Aber auch das Geschlechtergefälle („der Zimmermann verdient doppelt so viel, wie eine Zimmerfrau“) und seine Beziehungsgeschichten („eine Ehe zieht sich … mitunter über Monate“).

Alterskriminalität

Er bemängelt die Qualität von in Kinderarbeit gefertigter Billigmode. Er verlacht die Hubschrauber der Bundeswehr, die nur als Dreckschleudern taugen. Dagegen beneidet er Putin, der ganz oben ohne (auch ohne Pullunder) durch Russland reitet, „denn an solchen Führern mangelt es uns“. In Sachen Despoten hat Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verpasst. „Da waren wir mal führend!“

Schubert warnt vor aufkeimender Alterskriminalität mit Bankrauben, die schon mal fünf Stunden dauern.

Vollverschleierung

Es geht um ‚braunen Feinstaub‘, den Dresden anzieht und um geistlose rechte Jugendliche. Er wünscht sich Vollverschleierung für so manche Pegida-Anhängerin und wartet erfolglos, dass ihm ein Ausländer endlich seine Frau wegnimmt. Er bemerkt, dass inzwischen schon junge Frauen zum ‚Änderungsschlachter‘ gehen, um sich ihre Brüste liften zu lassen („manchmal sogar bis ganz zur Hüfte“). Selbst fahrende Autos sind Thema, die noch weniger verbrauchen, wenn niemand darin sitzt. Schließlich bekennt er, das er nie etwas gelernt habe, denn er sei bereits mit einer beachtlichen Menge Halbwissen zur Welt gekommen.

Wackelkandidat

So geht es Schlag auf Schlag durch den Abend und immer wieder auch auf den Gitarristen seiner mitgebrachten Band „Jochen ist hier der Wackelkandidat..“. Einige Lieder durchziehen sein Programm, Lieder mit sozialkritischen Themen, wie: „Lasst uns gemeinsam anders sein, denn anders geht es nicht.“

Für Emslinge

Ein grandioser Auftritt den Schubert für die ‚Emslinge‘, die ‚Linger‘ und die ‚Linguisten‘ bereitete. „Was willst du um halb neun auch anderes tun in Lingen?“ Hoffen wir, dass er es ernst meint in seinem Schlusssong, wenn es heißt: „“Wir kommen wieder!“