590 Sticker Olympia Laxten bekommt eigenes Panini-Heft

jleh Lingen. Nun können sich auch Nachwuchstalente einmal wie ihre Vorbilder fühlen: Der SV Olympia Laxten stellt am heutigen Samstag, 30. September 2017, bei einer Kick-Off-Party ein eigenes Stickerheft im Stil von Panini vor.

Das Panini-Sammelalbum ist seit Jahrzehnten Kult für Fußballer: Dabei können Fans die Sticker einkleben und ihre Lieblingsfußballer tauschen. Um den Austausch geht es bei dem Stickerheft, das der SV Olympia Laxten zusammen mit den Stickerfreunden aus Nordhorn erstellt hat. „Es ist eine Möglichkeit, damit die Kinder sich besser kennenlernen“, sagt Mark Hofschröer, Mitglied des Visionsteams 2020. Mit 38 Mannschaften im Jugendbereich ist der SV Olympia Laxten der größte Fußballverein Lingens und auch einer der größten des Emslandes.

Visionsteam gegründet

Schon seit Jahren wurde daran gearbeitet, die Jugend mehr zu fördern. Aus diesem Grund wurde auch ein sogenanntes Visionsteam gegründet, berichtet Hofschröer: „Es gibt eine neue sportliche Leitung für die U15, U17 und U19, das Personal wurde verändert und es wurde eine Sponsoren-Elf gegründet, die sich unter anderem im Stickeralbum präsentiert.“

Von der G- bis zur A-Jugend

Im Album des SV Olympia gibt es Sticker von Spielern der G-, also den Kleinsten, bis zur A-Jugend, erklärt Marvin Laake, der an diesem Projekt beteiligt ist und zehn Jahre im Verein aktiv war. Professionelle Fotos wurden von den Spielern und den Trainern gemacht, nun sind sie auf 590 Stickern verewigt. Der Verkauf der Aufkleber und der Sammelalben beginnt auf der Kick-Off-Party am 30. September auf der Sportanlage in Laxten. Die Veranstaltung läuft von 15 bis 18 Uhr. Um 16 Uhr findet zudem ein Spiel der U19 zwischen dem Gastgeber und dem TV Jahn Delmenhorst statt. Vom 2. Oktober bis zum 9. Dezember sind die Stickertütchen, mit jeweils vier Aufklebern, im Rewe-Markt an der Josefstraße in Lingen erhältlich.