Im Ruhestand Achim van Remmerden Gesicht und Stimme der Polizei in der Region

Nordhorn. Medienrummel kennt Achim van Remmerden. Am Freitag war der 62-jährige Pressesprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim aber quasi selbst das Ereignis und der Grund öffentlicher Aufmerksamkeit. Nach über 45 Dienstjahren, davon 13 an verantwortlicher Stelle in Lingen für die Öffentlichkeitsarbeit der PI, wurde der gebürtige Nordhorner in den Ruhestand verabschiedet.

Das Kloster Frenswegen in der Vechtestadt war der Ort zu diesem Anlass. Van Remmerden hatte dazu viele berufliche Weggefährten aus Polizei, Justiz und Verwaltungen und eben die in der Region beheimateten Medienvertreter eingeladen. Als 16-Jähriger hatte er im April 1972 seine Ausbildung in Sögel begonnen. Zwei Jahre später erfolgte der Wechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei. Van Remmerden arbeitete dann 20 Jahre lang bis September 2003 als Kriminalbeamter in Nordhorn und nach einem kurzen Intermezzo in Emlichheim seit Herbst 2004 als Verantwortlicher für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der PI in Lingen.

Brüggemann: Ruhe und Umsicht

Der Leitende Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann bezeichnete van Remmerden als „Pressesprecher aus Berufung und Leidenschaft“, der sich in der Medienszene gut auskenne und über ein großes Netzwerk weit über die Region hinaus verfüge. „Er kann sehr gut mit Druck umgehen - und die Medien können Druck machen“, berichtete Brüggemann aus der langjährigen beruflichen Praxis seines Kollegen. Van Remmerden habe stets Ruhe und Umsicht bewahrt, auch in sehr schwierigen und aufwühlenden Momenten wie beim Transrapid-Unglück 2006. „Mit Achim geht nicht nur Gesicht und Stimme der Polizeiinspektion, sondern ein Freund und sehr geschätzter Kollege in den wohlverdienten Ruhestand“, so Brüggemann. Er werde fehlen, auch wenn mit Dennis Dickebohm ein sehr guter Nachfolger gefunden worden sei, an dessen Auswahl und Ausbildung van Remmerden nicht unbeteiligt gewesen sei.

Spannungsfeld

Friedrich Kethorn, Landrat der Grafschaft Bentheim, hob hervor, dass van Remmerden der Arbeit der Polizei ein menschliches Gesicht gegeben habe. Das Spannungsfeld zwischen den auf Informationen angewiesenen Medien und der Arbeit eines Polizeisprechers, der mitunter mehr weiß, als er sagen darf, beschrieb Radiomacherin Inga Graber am Beispiel von Van Remmerden. Die Chefredakteurin der Ems-Vechte-Welle verknüpfte dies mit einer humorvollen Schilderung zahlreicher Begegnungen und Telefonate mit dem Pressesprecher, die bei aller Dramatik in Einzelfällen immer auch seinen trockenen und herzlichen Humor deutlich machte. „Das Van – kurze Pause – Remmerden am Telefon werd‘ ich vermissen“, sagte Graber.

Oft bei Aktenzeichen XY

Einer konnte nicht kommen, sprach aber per Videosequenz: Rudi Cerne, Moderator von „Aktenzeichen XY“, wo der Lingener Pressesprecher der Polizei häufiger zu Gast war. Dieser habe dabei eine große Souveränität und Ruhe ausgestrahlt, so der TV-Journalist.

„Ich habe Sie nie angelogen“

Der Ruheständler selbst sprach neben seiner Familie, vor allem Ehefrau Fenny, allen seinen Dank aus, die ihm auf seinem beruflichen Weg begleitet hatten. Dabei plauderte er natürlich auch ein wenig aus dem Nähkästchen, zum Beispiel über den „GoG“, den „Gang ohne Grund“, den der Polizeisprecher für die TV-Sender zigmal machen musste. Damit ist jener kurze Filmschnipsel gemeint, der zum Anmoderieren des Themas benötigt wird. Wieviele Pressemitteilungen er verfasst habe, das könne er nicht mehr sagen. „Was ich aber sagen kann: Ich habe Sie nie angelogen“, sagte er an die Adresse der Medienvertreter. Er habe vielleicht nicht immer alles gesagt, aber nie die Unwahrheit.

Dass dem leidenschaftlichen Wanderer, der mit einem Freund regelmäßig auf der Halbinsel und Mönchsrepublik Athos unterwegs ist, auch im Ruhestand nicht langweilig wird, bewies sein Schlusssatz. „Ich bin dann mal weg“, endete der 62-Jährige und zitierte damit den Buchtitel von Hape Kerkeling über den Jakobsweg. Genau den will van Remmerden erwandern. „Mein Traum“, sagte er – für den er jetzt mehr Zeit hat.

