Antrag der SPD im Rat In Lingen soll es mehr W-Lan an öffentlichen Plätzen geben

Lingen. Der Wirtschafts- und Grundstücksausschuss der Stadt Lingen wird sich demnächst mit der Frage eines W-Lan-Zugangs an öffentlichen Einrichtungen und Plätzen in der Stadt beschäftigen. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion wurde einhellig begrüßt.

Für die SPD-Fraktion begründete Andreas Kröger den Antrag mit dem Hinweis darauf, dass ein verstärkter kostenfreier Internetzugang an verschiedenen öffentlichen Plätzen und Veranstaltungsorten mehr Möglichkeiten zum Austausch eröffnet. Einbezogen werden solle auch der örtliche Einzelhandel, die lokale Wirtschaft, die Stadtwerke und die Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd.

Auch in den Dorfmitten

Folgende Bereiche sollten nach Auffassung der SPD vorrangig abgedeckt werden: die jeweiligen Dorfmitten in den Stadt- und Ortsteilen, Rathaus/ Bürgerbüro, Bahnhof, Emslandarena/Emslandhallen, Jugendzentrum Alter Schlachthof, Stadtteiltreff Stroot, AWO Abenteuerspielplatz, Stadtbibliothek, Theater und Park an der Wilhelmshöhe, Kunsthalle, Professorenplatz, Emslandmuseum, Emsauenpark.

Hotspots an Telefonzellen?

In den Beiträgen der Fraktionen wurde die Initiative der SPD begrüßt. CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling verwies außerdem auf einen Antrag der CDU für den Schulausschuss, alle städtischen Schulen über Glasfaserkabel an das schnelle Internet anzuschließen. Robert Koop, Fraktionsvorsitzender der Bürgernahen (BN), empfahl im Zusammenhang mit dem SPD-Antrag, die Möglichkeit zu untersuchen, die noch vorhandenen Telefonzellen in der Stadt zu stationären Zugangspunkten zum Internet (Hotspots) auszubauen. Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.