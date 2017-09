CDU-Kandidat aus Lingen Christian Fühner will als Landtagsmitglied „Mann vor Ort“ sein

Lingen. Kaum ist die Bundestagswahl 2017 vorbei, kündigen sich auf zahlreichen Plakaten die Landtagswahlen in Niedersachsen an. Einer, der sich gute Chancen ausrechnet, dort in der nächsten Legislaturperiode vertreten zu sein, ist Christian Fühner von der CDU.

Wenn es nach dem CDU-Kreisverband geht, soll der 30-jährige Lingener in Hannover die Nachfolge von Heinz Rolfes antreten, der seit 1994 ununterbrochen für die Christdemokraten im Landtag tätig ist und nun ausscheidet. Im Frühjahr hatte sich Fühner nach einem Zweikampf gegen seinen Emsbürener Parteikollegen Markus Silies als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis 80, der neben Lingen auch die Samtgemeinden Spelle, Freren und Schüttorf sowie die Gemeinden Salzbergen und Emsbüren umfasst, durchgesetzt. Er hatte 458 Stimmen erhalten, während sich 373 Delegierte des Kreisverbandes für seinen Mitbewerber ausgesprochen hatten.

Anfänge in der Jungen Union

Mit seiner Heimatstadt Lingen und der Region fühlt sich der junge Politiker sehr verbunden. So hat er auch während seines Studiums Lingen stets als ersten Wohnsitz behalten. Schon damals lag ihm die Politik am Herzen: Seit 2011 ist er Mitglied im Ortsrat Holthausen, seit vergangenem Jahr gehört er dem Stadtrat und dem Kreistag an. Angefangen hat sein Engagement jedoch noch früher. „Als Jugendlicher war ich aktiv in der katholischen Jugendarbeit und im Jugendkeller“, erzählt Fühner. Bei Zeltlagern war er als Leiter dabei. In dieser Zeit wuchs bei dem Teenager der Wunsch, dass auch Jugendliche mitbestimmen sollten, was um sie herum passiert. So entschloss er sich, zusammen mit einem Freund in die Junge Union einzutreten. „Da wurde es uns recht leicht gemacht: Es kommt immer gut an, wenn junge Leute sich politisch engagieren“, erinnert er sich. Sein Mentor wurde der ebenfalls in Holthausen beheimatete Hermann Kues, der von 1994 bis 2013 Mitglied des Bundestages war.

Etwas bewegen im Ortsrat

Ein Praktikum bei Kues in Berlin zu der Zeit, als Christian Wulff Bundespräsident war, hat Fühner endgültig bestätigt, politisch aktiv zu bleiben. „Richtig was gelernt, was politische Arbeit bedeutet“, hat Fühner aber im Ortsrat Holthausen. Nicht nur die reine Parteiarbeit, sondern auf kommunaler Ebene etwas zu bewegen, das mache für ihn den Reiz aus. In der Jungen Union (JU) war er drei Jahre lang Kreisvorsitzender. Allein in dieser Zeit habe es 60 Neuaufnahmen in der Nachwuchsorganisation sowie neue Ortsverbände in Lengerich und Freren gegeben. „Davon profitieren wir heute noch“, meint Fühner.

„Mann vor Ort“ statt „große Landespolitik“

Was seine mögliche Arbeit in der Landeshauptstadt angeht, sieht sich der 30-Jährige als „Mann vor Ort“, um die Region zu vertreten und „nicht die große Landespolitik mitzubestimmen“. Schwerpunkte, die ihm am Herzen liegen, sind Bildung, Finanz- und Haushaltspolitik. Im Bereich Bildung müsse man in neue Medien investieren: „In jedes Klassenzimmer gehört Wlan.“ Man müsse bei den Kindern bereits in frühen Jahren die Medienkompetenz entwickeln. Dafür brauche es mehr Lehrer, aber auch flexiblere Bedingungen für deren Einstellung. Das gelte auch für die Inklusion, die er befürworte. Nach seiner Meinung gibt es allerdings noch nicht die ausreichenden Voraussetzungen, um sie umzusetzen. Daher würde er sich für den Wiedereinstieg in Förderschulen einsetzen.

Möglichst alle Mandate behalten

Auch wenn der CDU-Politiker seine Lehrerstelle an den BBS Wirtschaft in Lingen bei einem Wahlerfolg schon nach den Herbstferien aufgeben muss, wird er der Region weiter verbunden bleiben, versichert er:„Die Wahlkreisarbeit soll nicht darunter leiden. Ich möchte eine gesunde Mischung aus kommunaler und Landesebene finden – und wenn es möglich ist, die Mandate vor Ort behalten.“