Sicherheitskonzept mit Polizei und Stadt Wie die Lingener Disco Joker gegen Schlägereien vorgehen will

Lingen. Es wird getrunken, gefeiert und gelacht. So feucht fröhlich endet vor der Disco Joker in Lingen nicht jede Partynacht. Es kommt zu Schlägereien. Während manche glimpflich verlaufen, enden andere für Beteiligte in der Notaufnahme des Bonifatius-Hospitals. Ein neues Sicherheitskonzept soll das verhindern.

Erst Anfang September hat ein 20-jähriger Mann mehrere Zähne verloren und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich auf dem Vorplatz der Diskothek mit einem anderen Mann geprügelt hatte. Es war eine von drei Körperverletzungsdelikten, die der Polizei in der Nacht zum 3. September 2017 angezeigt wurden. (Weiterlesen: Tritt ins Gesicht: 20-Jähriger verliert in Lingen mehrere Zähne)

„Kriminalitäts-Hotspots“ in Lingen

Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei zum Schwarzen Weg, dort, wo sich die Disco befindet, ausrücken musste. Ein Großteil der insgesamt 422 Körperverletzungen, die im vergangenen Jahr zur Anzeige gebracht wurden, gab es laut der Kriminalitätsstatistik 2016 nicht nur im Umfeld der Gaststätte Double Inn in Lingen, sondern auch vor dem Joker.

Metalldetektor und 24 Kameras

Die Anzahl der Kameras im Innen- und Außenbereich des Jokers wurden laut Inhaber Martin Timmer von 16 auf mittlerweile 24 Kameras erhöht. Mit seinem Sohn Malte hat er einen Metalldetektor angeschafft, nachdem es Ende vergangenen Jahres in einer Diskothek im Süden Deutschlands zu einer Messerstecherei gekommen war. In Lingen können die Gäste seit November 2016 keine gefährlichen Gegenstände mehr in die Disco schmuggeln.

Es sind Sicherheitsmaßnahmen, die im Inneren der Diskothek greifen, doch nicht immer kommt es auf dem Grundstück des Jokers zu Schlägereien, sondern in der Nähe der Taxistände. Besucher der Diskothek streiten sich um ein Taxi, ein Wort folgt dem nächsten, dann eskaliert es. Im schlimmsten Fall endet der Streit – wie im September 2017 – im Krankenhaus. Damit soll nun Schluss sein: Mithilfe zusätzlicher Sicherheitskräfte, sagt Joker-Chef Martin Timmer. Es ist eine von drei Sicherheitsmaßnahmen, erarbeitet von Vertretern der Stadt, der Polizei und eben Martin Timmer und seinem Sohn Malte. (Weiterlesen: Konzept gegen „Kriminalitäts-Hotspots“ in Lingen gesucht)

Taxistand wird vorverlegt

Bis Ende vergangenen Jahres sorgten fünf Mitarbeiter eines externen Sicherheitsunternehmens für Ordnung in der Disco. Einer von diesen kontrollierte seit Januar auch vor der Diskothek. Bald soll eine sechste Sicherheitskraft hinzukommen, die ab 2 Uhr nachts ebenfalls bei den Kontrollgängen auf dem Gelände eingesetzt wird. Dann sind zwei Mitarbeiter im Einsatz, um das Umfeld des Jokers – vor allem die Taxistände – im Auge zu behalten.

Damit die Sicherheitskräfte dort einen besseren Überblick haben, wird der Taxistand Richtung Joker vorverlegt, erläutert Stefan Altmeppen, Erster Stadtrat in Lingen, die zweite Maßnahme. Laut Martin Timmer haben dann Security-Kräfte, die am Eingang positioniert sind, den Taxistand ebenfalls im Blickfeld.

Ein Vorteil des neuen Taxistandortes sind auch die Lichtverhältnisse, denn am neuen Standort sind Laternen. Laut Altmeppen werden die Laternen am Schwarzen Weg mit neuer LED-Beleuchtung ausgestattet, die nachts heller geregelt werden können. Zusätzlich werden Mitarbeiter des Bauhofs sich als dritte Maßnahme um Grünschnittarbeiten an der Straße am Joker kümmern, damit es dort „lichter und heller“ wird.

Lebenslanges Hausverbot

Die Maßnahmen seien ein Signal, dass der Stadt, der Polizei und dem Joker die Problematik an den Taxistand bewusst ist, und dass reagiert werden muss, damit es besser wird. „Handgreiflichkeiten komplett vermeiden, das können wir trotz der Maßnahmen aber nicht“, betont Martin Timmer. Toleriert werden sie laut dem Joker-Chef dennoch nicht, und Schläger bekommen auch mal ein lebenslanges Hausverbot erteilt. Dabei sei es egal, ob der Täter eine Frau oder ein Mann, 16 oder 40 Jahre alt ist oder welche Nationalität dieser hat, sagt Timmer.