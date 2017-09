Schwerpunkt Mobilität Projektwoche zur Prävention der Marienschule Lingen

Lingen. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist das Ziel der jüngsten Mobilitätswoche der Lingener Marienschule gewesen. Das hat die Schule mitgeteilt.

Den Angaben zufolge nutzen im Altkreis Lingen täglich circa 4000 Schüler den öffentlichen Nahverkehr, Fahrräder, Roller oder das „Mama-Taxi“ als Verkehrsmittel, um zur Schule und wieder nach Hause zu kommen. Die Schule sieht es als ihre besondere Verpflichtung, Verkehrserziehung zu leisten: Zwei ehemalige Marienschüler sind in diesem Jahr im Straßenverkehr ums Leben gekommen, heißt es in der Mitteilung.

Umfangreiches Programm

Zum Programm, das mit der Stadt Lingen und dem ADAC Bremen auf die Beine gestellt worden ist, gehörte unter anderem die „Busschule“. Der Fokus der Aktionen im fünften Jahrgang lag auch auf dem Thema Fahrrad samt Kontrolle, Reparatur, Turnier und einer Codieraktion. Hinzu kam ein Seh- und Reaktionstest und der Überschlagsimulator der Verkehrswacht ist im Einsatz. Bei der Aktion „Achtung-Auto“ erfahren die Schüler, welche Auswirkungen Reaktion und Bremsweg im Straßenverkehr haben und weshalb das Anschnallen im Auto und die Benutzung von Kindersitzen wichtig sind.

Schnupperstunde

In einer Schnupperstunde bekamen die Schüler der Jahrgangsstufe 6 Erste Hilfe vermittelt. Die Achtklässler mit den Themen „Street Scenes“ sowie „Handy und Rad“ und die damit verbundene Ablenkung im Straßenverkehr aufgegriffen. Geocaching mit den GPS-Geräten der Kreisbildstelle bereitete den Schülern viel Spaß, um Stationen mit Aufgabenstellung der Verkehrserziehung aufzufinden.

Polizei

Informiert wurde in der 10. Jahrgangsstufe über den Polizeiberuf und über das Projekt „Koma – Don’t drink and drive“. Außerdem lernten 15-jährige Schüler den Umgang mit Mofa-Rollern und beim Besuch des TÜV, wie wichtig es ist, dass Fahrzeuge technisch in Ordnung sind.

Angebot für Flüchtlinge

Außerdem beobachteten Schüler Gerichtsverhandlungen und besuchten die JVA Lingen-Damaschke. Außerdem werden Schülerlotsen ausgebildet. Flüchtlinge bekommen in ihrer Muttersprache von der Polizei wichtig zusammengefasste Verkehrsregeln vermittelt.