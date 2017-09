Über 50 Aussteller in den BBS 2100 Schüler bei Berufsinformationsbörse in Lingen

LIngen. „Deine Fähigkeiten – Deine Zukunft!“ heißt es in der Broschüre zu den Berufsinformationsbörsen 2017. Deshalb haben sich über 2100 Berufsschüler und Schüler umliegender Schulen in den Berufsbildenden Schulen (BBS) Lingen bei über 50 Ausstellern verschiedenster Berufsfelder informiert.

„Liebe junge Menschen, bleibt bei uns im Emsland. Wir brauchen euch alle ganz dringend“, appellierte Martin Gerenkamp, Erster Kreisrat, in seiner Eröffnungsrede zur Berufsinformationsbörse, die im Emsland über 6900 Besucher zählt. Er begrüßte Vertreter vieler Ausstellungsorganisatoren, vor allem das Handwerk, das mit „einer starken Mannschaft“ vertreten sei. Die Stände mit verschiedenen Berufen boten den jungen Menschen einen großen Überblick über den Ausbildungsmarkt, der noch nie so gut war wie momentan. Diese guten Auswahlmöglichkeiten nutzten auch 20 niederländische Schüler der Partnerschule nahe Groningen.

Steigende Schülerzahlen an den BBS Lingen

Erfreut über die 18. Berufsinformationsbörse zeigte sich Oberstudiendirektorin Petra Niewiera und dankte allen Unterstützern für die Vielfalt. Die drei Schulen verzeichneten noch steigende Schülerzahlen, was „sehr erfreulich“ sei. Beim anschließenden Rundgang erläuterte Fachpraxislehrer Michael Jansen in der Backstube seine 14-tägigen Erfahrungen in Uganda. Mit drei Schülern und einem Kollegen bauten sie aus Lehm einen Ofen, backten Brot, Pizza und Kuchen zwar unter erschwerten Bedingungen, doch „auch ohne Thermometer war das möglich“. Und mit der Schulung vor Ort hätten sie für die Menschen viel erreichen können.

Berufsbilder werden sich gravierend ändern

Die hochmoderne Technik des zukunftsweisenden 3-D-Druckers mit seiner Millimetergenauen Präzisionsarbeit sei bereits ein Paradebeispiel für die kommende Industrie 4.0, wie Oberstudiendirektor Jürgen Korte erläuterte. Die Firmen seien zwar noch am Anfang, aber der Weg sei das Ziel. „Unsere Berufsbilder werden sich gravierend ändern“, so Korte, und die möchten wir entsprechend mitgestalten. Korte dankte dem Landkreis für die Unterstützung der neuen Technologien auch im Zerspanungsbereich, sodass sich „neue berufliche Horizonte eröffnen“, wie Landrat Reinhard Winter in seinem Grußwort schreibt.

Nachwuchs für Gastgewerbe schwer zu rekrutieren

Am Stand der Dehoga Niedersachsen, dem Unternehmerverband des Gastgewerbes, informieren Mitarbeiter des Waldhotels, des Forellenhofes Duisenburg und Mc Donalds‘ interessierte Jugendliche. „Nachwuchs in unserer Branche zu rekrutieren ist nicht leicht. Dabei macht die Arbeit als Fachkraft im Gastgewerbe und das Kochen so viel Freude“, sagen die Auszubildenden Ruth Herbers und Dennis Grünberg. Die Stände von A wie Areva Advanced Nuclear Fuels GmbH bis W wie Wachstumsregion Ems-Achse sind unterschiedlich besucht. Aber jeder findet entsprechende Beratung zur Ausbildung und Berufswahl, für die individuelle Perspektive, das Studium und die weitere Zukunft.